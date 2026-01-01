El 2026 se estrena al mismo tiempo que la película “Rondallas”, protagonizada por Javier Gutiérrez

Precisamente, una de las nominaciones de "Rondallas" en los Feroz es la de Javier Gutiérrez como Mejor Actor Protagonista Jorge Meis

Las dos salas de cine de la comarca, Duplex Cinema y Odeón Multicines, proyectan desde su estreno, el primer día de enero, la película “Rondallas”. Esta obra, dirigida por el cineasta cántabro Daniel Sánchez Arévalo, cuenta con el protagonismo del actor local Javier Gutiérrez, junto a Judith Fernández y María Vázquez.

Asimismo, destacan otros intérpretes reconocidos como Tamar Novas, Carlos Blanco, Xosé A. Touriñán y Marcos Pereiro. El pasado mes de noviembre, el film fue nominado a los premios Feroz en nueve categorías distintas, entre las que se encuentra la de Mejor Actor Protagonista para el ferrolano.