Cine
El 2026 se estrena al mismo tiempo que la película “Rondallas”, protagonizada por Javier Gutiérrez
Los dos cines de la comarca proyectan esta producción nominada a nueve categorías distintas de los Feroz
Las dos salas de cine de la comarca, Duplex Cinema y Odeón Multicines, proyectan desde su estreno, el primer día de enero, la película “Rondallas”. Esta obra, dirigida por el cineasta cántabro Daniel Sánchez Arévalo, cuenta con el protagonismo del actor local Javier Gutiérrez, junto a Judith Fernández y María Vázquez.
Asimismo, destacan otros intérpretes reconocidos como Tamar Novas, Carlos Blanco, Xosé A. Touriñán y Marcos Pereiro. El pasado mes de noviembre, el film fue nominado a los premios Feroz en nueve categorías distintas, entre las que se encuentra la de Mejor Actor Protagonista para el ferrolano.