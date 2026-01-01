Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Civis Global realizará la reforma integral de la plaza Ferrándiz que promueve la Diputación con fondos europeos

Fue la única que presentó oferta para ejecutar un parque verde y de esparcimiento

Redacción
01/01/2026 22:21
Parque Ferrandiz Esteiro
La parcela tiene más de 9.500 metros cuadrados
Daniel Alexandre
La empresa Civis Global será la que ejecute la obra más cuantiosa de las que forman parte del convenio firmado entre el Concello de Ferrol y la Diputación de A Coruña en el marco del Plan de Sostibilidade Turística en Destino –PSTD– Centro Histórico de Ferrol e Patrimonio Militar da Costa Ártabra: la plaza de Ferrándiz, en el viejo Cuadro de Esteiro.

La compañía, con sedes en Vigo y A Coruña, asumirá la ejecución de esta obra, cuyo contrato deberá formalizarse en dos semanas –el plazo para entregarla es de seis meses– por un importe total, con impuestos incluidos, de 570.000 euros, por debajo de la cantidad estimada inicialmente, que superaba los 600.000.

La intervención permitirá la remodelación integral de un espacio al que se le intentará sacar el máximo partido como zona de esparcimiento, actualmente muy limitada. En ese sentido, se actuará sobre una parcela que tiene una superficie de 9.563 metros que se zonificará. Así, siguiendo el eje norte-sur, es decir, perpendicular a la carretera de Circunvalación cuando discurre paralela al plano que marcan el edificio 1008 y la antigua puerta del astillero, donde está la zona de patinaje, se trazará un camino rectilíneo a base de terrizo compactado y de ancho constante de cinco metros.

Por otro lado, se habilitará un vial perimetral en los dos edificios de viviendas existentes, construidos en 1980. Por la parte interior del diedro que forman ambos bloques se dispondrá un vial para tráfico rodado, de entrada y salida a la carretera de Circunvalación. Será de tráfico restringido, de hormigón pulido y 3,80 metros de ancho, para dar servicio a los vehículos de emergencia y otros autorizados.

Además, en el cuarto interior nordeste se definirá un rectángulo de terrizo compactado, en medio de la pradera de césped, para señalar la posición de uno de los cuartos interiores del Cuadro original, enmarcado por los álamos existentes. En el cuarto interior noroeste se intentará esto mismo, aunque está “más desdibujado” por los edificios de viviendas. En esta zona se localizarán los juegos infantiles y el área biosaludable.

La reforma también afectará a las aceras y al estacionamiento de vehículos. Así, las primeras se modificarán ligeramente para habilitar veintiséis plazas: diecisiete en oblicuo, en la acera este, y otras nueve en la acera sur. Esta medida pretende cubrir, aunque sea parcialmente, la alta demanda de aparcamiento en la zona, muy próxima al Campus Industrial. En esta línea, se van a instalar barreras en el sector sur para impedir el acceso rodado a la explanada no urbanizada, que hasta ahora se utiliza como zona de estacionamiento no regulado por una media diaria de unos treinta turismos. 

