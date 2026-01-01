CIG y UGT convocan huelga en el comercio textil el próximo día 7

El paro coincide con el primer día de rebajas Daniel Alexandre

El personal que trabaja en el sector del comercio textil en la provincia de A Coruña está llamado a participar el próximo miércoles, día 7, en la jornada de huelga convocada por los sindicatos CIG y UGT con el objetivo de reclamar “un marco galego que blinde os convenios provinciais fronte ao estatal con peores condicións que pretende implantar a patronal ARTE”.

Según explica la central nacionalista, el empresariado estatal habría aceptado la “prioridade da negociación autonómica”, por lo que se solicitó a través del Consello Galego de Relacións Laborais reuniones con las patronales provinciales para pactar un “acordo marco galego”.

Sin embargo, esta petición todavía no ha tenido respuesta, por lo que se les pidió a las direcciones de las distintas empresas que no se aplicase el convenio de ARTE en el caso de que entrase en vigor. Esta solicitud tampoco fue respondida, de ahí que ambos sindicatos hayan convocado un nuevo paro el día que empiezan las rebajas de invierno. Serán 24 horas de paro en un sector al que pertenecen cerca de 2.500 personas de 40 empresas.

La CIG apunta que el convenio que se está negociando supondrá un “retroceso nas condicións laborais e económicas, con salarios 2.000 ou 3.000 euros máis baixos ao ano”.