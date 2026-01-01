Artábria fai balance dun ano de recoñecementos: premio radiofónico e mención na USC
Recóntanse un cento de actividades, amais de incluír no repaso algúns aspectos a mellorar no futuro
A asociación cultural Artábria vén de facer repaso do seu 2025, un ano do que destacan o condicionamento durante o segundo semestre do ano derivado do cambio da ordenanza municipal de ruídos. Á marxe das 99 actividades en total que se recontan, neste período marcáronse dous fitos para a entidade, comezando pola mención de honra recibida por parte da cátedra Carvalho Calero da Universidade de Santiago de Compostela que, nacida no mes de setembro, celebrou a primeira edición dos premios “CarValho, golpeDasa”.
Outro recoñecemento que iluminou as derradeiras semanas do ano foi o premio ao Mellor Podcast que recibiu “Universo nosso”, o proxecto radiofónico da agrupación de familias socias de Artábria, Brincarmos, no marco do I Festival de Podcast celebrado no Pote de Maniños.
Conclusións
Hai arredor de catro anos iniciouse unha tendencia ascendente na cantidade de persoas asociadas á entidade, das que o 50,86% son mulleres, que continúa no mesmo senso mais lonxe dos obxectivos marcados para este ano que vén de rematar. Ademais deste aspecto, desde a asociación deixan pendente a mellora de recuperar a regularidade das exposicións, xa que só se ofreceu unha no 2025.
Non obstante, mantiveron seis cursos e convocaron dous monográficos, trouxeron músicas de renome como as de Hugo Guezeta, Ruxe Ruxe, Nadie González, Mediarea, etc. Houbo tres foliadas no centro social, seis obras teatrais, numerosas presentacións literarias e cinco sesións do club de lectura, ademais do mesmo número de palestras como as de Fayez Badawi ou Bruno Carvalho, e de obradoiros. Son só alguns exemplos do labor realizado por Artábria nun ano no que colaborou con 18 entidades.