Sandra Hermida, ferrolana con TLP: “La Navidad es una época muy difícil para quienes hemos intentado suicidarnos”

Sandra, la pasada semana, en la Alameda de Suanzes Daniel Alexandre

La Navidad no es una época feliz para todo el mundo. Quienes no tienen las necesidades básicas cubiertas o han perdido a la gente querida y están en una situación de soledad no deseada son dos de los colectivos que preferirían cerrar los ojos el 21 de diciembre y abrirlos el 8 de enero. Sin embargo, no son los únicos que son especialmente vulnerables en estas fiestas, puesto que para las personas que sufren algún tipo de problema de salud mental tampoco es su época favorita.

Son varios los estudios que han ahondado en la incidencia del suicidio durante estas fechas, coincidiendo en que el riesgo es mayor después de Nochebuena y en el comienzo del mes de enero, especialmente en Año Nuevo, tal y como publicó “The British Medical Journal” después de una investigación que incluyó 21.998 casos registrados en España de 1990 a 2013.

Por ello, a sabiendas de que son días complicados para quienes conviven con patologías depresivas, la ferrolana Sandra Hermida Puentes llamó a la puerta de Diario de Ferrol para compartir una vida, la suya, brutalmente dura, y ofrecer desde su experiencia como paciente algunas claves con el objetivo de ayudar a las y los que están pasando tiempos difíciles. “Si no te hablas con tu familia, por ejemplo, las fiestas ya son más tristes. Además, aun encima después llega el cabrón del Facebook con recuerdos que te remueven”, traslada con humor.

El desencadenante

El trayecto vital de esta joven vecina de Catabois de 33 años cambió radicalmente cuando, a los 14, su madre fue a sacarla del instituto alegando que las querían secuestrar. “Nunca le había pasado, pero le estaba dando un brote de esquizofrenia”, rememora, precisando que desde ese mes de mayo de 2006 se convirtió en cuidadora de su progenitora, invirtiéndose los papeles y teniendo que convivir con ingresos en el Novoa Santos y las explicaciones parcas de su entorno: “Está loca”, le decían.

La joven ferrolana llamó a este periódico para compartir una vida, la suya, brutalmente dura, y dar consejos a otros pacientes con problemas de salud mental

Con un padre incapaz de asumir la nueva condición de su mujer, abandonando la casa familiar después de meses de inestabilidad, “tuve que dejar de ser hija para convertirme en madre y todo se complicó: los estudios, las relaciones con los demás...”, confirma Sandra, que todavía sigue pleiteando a día de hoy con su progenitor por un sustento digno para ella.

Fue a los 19, en una nueva hospitalización de su madre, cuando acusó estar sola y sin nadie que la cuidase a ella, llegando tres años después el diagnóstico de Trastorno Límite de Personalidad (TLP), empezando con psiquiatra y medicación en 2014. “No hay que tenerle miedo a los profesionales; siempre lo comparo con ir al traumatólogo cuando te duele la rodilla y, de hecho, yo debería haber ido antes”, admite la ferrolana.

Trabajar la esperanza

Con mucha lucidez, honestidad e inteligencia, Sandra Hermida Puentes enumera los sentimientos que se le acumulan, de forma especial, cuando está en brote. Frustración, un “vacío enorme, nada te llena” y muchísima ira incontrolable que la ha llevado, en múltiples ocasiones, a autolesionarse cortándose con cuchillas.

Por ello, tras cuantiosos ingresos psiquiátricos e intentos de suicidio, aconseja “poner, en la medida de lo posible, la mente en pausa; tomar la pastilla de rescate y llamar al 024 porque hay psicólogas al otro lado que te acompañan durante el tiempo que haga falta, mandándote incluso una ambulancia cuando es necesario”, describe.

Lo peor que se puede hacer, resalta, es “quedarte sola en casa, en la habitación, esconderse” y, de forma más práctica, “si has intentado el suicidio con pastillas y alcohol, no tengas bebidas ni para brindar en Navidad”.

Recomienda llamar al 024, tomar la pastilla de rescate y hablar cuando antes para sentir una “liberación” porque, insiste, no hay que sentir vergüenza ni aguantar

A ella, ya reconciliada con su madre —un atropello que sufrió en diciembre de 2014 hizo que recuperasen el rol madre e hija—, le ayuda mantener la rutina de hacer trabajo doméstico, manualidades y pasear con sus amistades; sin embargo, su enfermedad la hace muy vulnerable, “eres tan buena que te pones en peligro”, apostilla. Por eso, hace dos años sufrió una brutal violación en la que “se me fue el alma”, ejemplifica, sin que el sistema fuese capaz de arroparla: “A mí nadie me ayudó”, lamenta.

Con todo, Sandra mira al futuro con esperanza, encontrándose mejor cada día y queriendo compartir con las personas que se sientan identificadas con ella un consejo: “Que no esperen ni aguanten, que no sufran en silencio ni sientan vergüenza porque decirlo va a ser una gran liberación”, concluye la joven.