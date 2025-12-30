La oposición suspende al Concello en temas como el cuidado de la ciudad, las inversiones o las políticas sociales

Bancada de la oposición durante el pleno extraordinario de noviembre Daniel Alexandre

Para los grupos de la oposición, el gobierno local de Ferrol se merece un suspenso en el curso 2025. La apuesta del Concello por los grandes proyectos frente, aseguran, a las intervenciones de menor calado pero igualmente necesarias, el mantenimiento general del municipio o sus políticas sociales son algunas de las críticas que comparten el PSOE, el BNG y Ferrol en Común.

Comenzando por los socialistas, el portavoz de la formación y anterior alcalde, Ángel Mato, señala que sus dos principales reproches al ejecutivo ferrolano son la pérdida de potencial suelo industrial en su apuesta por la ciudad deportiva del Racing y el retraso en las obras del Sánchez Aguilera. Así, el representante califica de “error mayúsculo” la venta “a precio de saldo” de la Estación de Radio de Mandiá, dado que dificulta, afirma, “que empresas de pequeño y mediano tamaño se pudiesen asentar en Ferrol”. En cuanto a la urbanización del histórico acuartelamiento, recuerda que es “el proyecto más importante de vivienda en manos del Concello”, algo necesario debido al incremento de población que se está registrando gracias “a una apuesta muy clara del Gobierno por el sector naval”.

En términos más generales, el secretario xeral del PSdeG ferrolano denuncia que “por primera vez en mucho tiempo, muchos barrios no están limpios, no se recogen bien los enseres de las viviendas, hay una carencia total de mantenimiento y tampoco el rebacheo ni los proyectos están funcionando bien”. También afirma que el actual “es el gobierno, que yo recuerdo, que menos inversión ha hecho y ejecutado en el tiempo que lleva gobernando”, algo que, a su juicio, se ve agravado por el hecho de aprobar cuatro presupuestos, “cada uno con una mayor cuantía” que el anterior.

Propuesta “anacrónica”

Por su parte, el líder del BNG de la ciudad naval, Iván Rivas, no esconde su rechazo hacia una propuesta de ciudad del Partido Popular que considera “anacrónica, fraudulenta e antisocial”. Por un lado, el nacionalista critica el modelo “da década dos 80, onde o coche é o gran protagonista e as árbores un inimigo”, ejemplificado, señala, en el estado de abandono de la estación de autobuses o el proyecto de urbanización de la calle Irmandiños –que califica de “operación propagandística que dista moito de supoñer unha apertura real da cidade ao mar”–. En esta misma línea, Rivas Rico insiste en que la propuesta para el Sánchez Aguilera tiene únicamente fines “especulativos”.

Así, el portavoz censura la política fiscal de la actual administración local, insistiendo en que los vecinos llevan sufriendo desde el inicio del mandato “subas constantes nos tributos” que no repercuten en el bienestar de la ciudadanía. A este respecto, el nacionalista señala el estado de espacios y edificios públicos “que se atopan nun proceso de deterioro cada vez máis avanzado”, los constantes retrasos en la rehabilitación de la casa de Carvalho Calero y en el futuro pabellón del IES Ferrol Vello o en la falta de efectivos denunciada esta semana por los bomberos.

Recortes democráticos

Desde Ferrol en Común, las críticas al gobierno local se estructuran en torno a dos ejes: sus políticas socioeconómicas “retrógradas” y los “recortes democráticos”. Tal y como explica el portavoz de la formación y alcalde en el ciclo 2015-2019, Jorge Suárez, “o 2025 foi outro ano de grandes promesas e poucos feitos”. El representante, de este modo, afea que “non hai ningunha iniciativa en materia de emprego, de vivenda, de acción á mocidade”, continuándose con la “dinámica de anuncios de macroproxectos”.

“Este optimismo que vemos no goberno non se transforma en ningunha realidade material e tanxible. Segimos coas rúas cheas de fochancas” y una apuesta “máis polo ladrillazo que polo benestar social”. Así, Suárez Fernández censura que el modelo popular “non acompaña o crecemento socioeconómico co pulo do sector naval” y que las diferentes subidas de impuestos “únicamente se utilizan para a megalomanía persoal do actual alcalde”. Por último, como se mencionó, el máximo responsable de FeC denuncia la situación interna del Concello de cara a los grupos de la oposición, “con asuntos extraídos do pleno para aprobar en Xunta de Goberno, sen información nas comisións, con dificultade de acceso aos expedientes e con ningunha vontade negociadora”.

Visión positiva

Dentro de su valoración del ejercicio 2025, el portavoz socialista, Ángel Mato, se distanció de sus homólogos consistoriales al ofrecer una perspectiva positiva del año en relación con la apuesta del Gobierno central por Ferrol y el sector naval. A este respecto, el representante destacó, por una parte, la carga de trabajo en los astilleros ferrolanos “al menos para 15 años, pero creo que va a tener continuidad”, afirma, así como la modernización de las factorías –que se traduce, estima, en la retención de talento joven y una mejor formación–.

A nivel de proyectos, Mato Escalona pone en valor la finalización de la urbanización de As Pías, “la mayor obra urbana que hizo el Ministerio de Fomento”, que le “resta protagonismo a los vehículos y se la da al arbolado, al paseo...”. También tiene buenas palabras para el Concello en relación al derribo de la muralla del Arsenal, celebrando que “haya entendido” la importancia de la intervención y que “aprovechase” este ciclo inversor.