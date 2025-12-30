José Manuel Rey | “La receta que aplico es que hay que pensar en Ferrol en grande”

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela Jorge Meis

En apenas unas horas, Ferrol dejará atrás el año 2025, un ejercicio caracterizado por los grandes proyectos y, en general, noticias positivas para la ciudad naval. Datos como el descenso del paro, el aumento de población o los buenos niveles de creación de empresas dibujan un panorama positivo de cara al entrante 2026. Así, Diario de Ferrol aborda con el alcalde, José Manuel Rey, los últimos doce meses y su visión, como mínimo, para el último tercio del mandato.

En líneas generales ¿cómo valoraría el aún presente 2025?

Es un año que consolida el crecimiento de Ferrol y para mí hay tres datos que demuestran que el municipio está liderando su recuperación. El primero, crecemos en población. El segundo, crecemos en empleo. Y el tercero, crecemos en licencias y, por lo tanto, en actividad económica en nuestra ciudad. Estamos abordando y hemos consolidado en este ejercicio los grandes proyectos de transformación de los que se venía hablando durante muchísimos años y que ahora ya no tienen marcha atrás. Por lo tanto, creo que el 2026 y el 2027 van a apuntalar, precisamente, ese cambio que comprometimos para el ayuntamiento de Ferrol.

Si hay una frase que se ha repetido este 2025 es la colaboración entre administraciones. ¿Qué cree que la ha facilitado?

Yo creo que la voluntad que existía en Ferrol de que, o nos uníamos todos, o esta ciudad seguiría perdiendo. Y creo que eso ha primado muchísimo en que todas las administraciones viesen que hay que apoyar a Ferrol en este momento de recuperación. Tener una mayoría en el Ayuntamiento favorece la estabilidad y la toma de decisiones y también poder tender la mano desde nuestra corresponsabilidad a la Xunta de Galicia y al Gobierno del Estado en temas estratégicos del municipio.

¿Cree que la competitividad entre instituciones tiene algo que ver?

Sin duda. Yo creo que en este momento bueno para Ferrol nadie quiere quedarse descolgado de colaborar, precisamente, en una ciudad que está creciendo y que tiene un proyecto.

Su gobierno apuesta mucho por los grandes proyectos. ¿Cómo valora el desarrollo de los mismos?

Bueno, estas son las grandes iniciativas que comprometimos hace dos años y medio y parten de la elaboración muy exhaustiva y participativa de un proyecto de ciudad. Hemos conseguido aprobar la primera agenda urbana, que es el Plan Estratégico del municipio. Este era un concello que no estaba acostumbrada a tener presupuestos todos los años, que son, como digo siempre, la plasmación en números de ese proyecto de ciudad y todas esas actuaciones no se podrían hacer si no se contase con cuentas anuales donde recoger su corresponsabilidad. No solo se trata de pedir, sino de decir: nosotros pedimos, pero también aportamos. Por tanto, estos cinco grandes proyectos van a ser un antes y un después. Desde luego, “Abrir Ferrol ao Mar” lo está siendo. Hemos cumplido en el año 2025 el hito del muro, que es mucho más que eso, porque supone completar una senda verde, un carril bici y el embellecimiento de la parte que siempre debió de ser la entrada principal de la ciudad y no la trasera. Después, el proyecto de la Cidade do Deporte es una apuesta por un Ferrol más saludable, para las familias. Estamos también viendo los avances que eclosionarán en 2026: la aprobación de la urbanización del Sánchez Aguilera, que es un tema del que se llevaba hablando un montón de años. También tenemos un proyecto para cada barrio. Cuando hablamos del rural, hay algo que une a todas las parroquias ferrolanas, que es el saneamiento. Está en licitación ya la primera fase de este proyecto y las tuberías empezarán a colocarse al lo largo del próximo año 2026.

¿Cómo responde a las críticas de que se están dejando de lado las pequeñas actuaciones y que se gobierna de forma unilateral?

La receta que aplico desde el primer momento es que hay que pensar en Ferrol en grande y, por lo tanto, tenemos que poner en marcha grandes proyectos. El alcalde tiene que estar en esas iniciativas, pero también en los temas del día a día. Y a diferencia de lo que sucedía en mandatos pasados, tenemos en marcha un plan de barrios y el alcalde cada viernes va a un barrio o a una parroquia a repasar todos y cada uno de los temas del día a día de nuestra ciudad. El teniente de alcalde se reúne mensualmente con las asociaciones de vecinos y el concejal de servicios diariamente está sobre el terreno de las cosas pequeñas y diarias. Pero en esto partíamos de un problema evidente y es que por la falta de gestión de los últimos años. Casi todos los servicios estaban sin contrato. Hemos regularizado el contrato de jardines, estamos a punto de adjudicar nuevamente el de viales, hemos puesto en marcha un plan de aglomerados muy ambicioso, tenemos adjudicado el pintado de la ciudad, estamos a punto de adjudicar el de limpieza... Por tanto, estamos igual de preocupados por esos grandes proyectos como por el día a día, pero la tramitación de todo esto, después de años de abandono, implica unas tramitaciones muy largas.

Si tuviera que señalar algo negativo de este año de gobierno, ¿qué sería?

Yo desde luego cada día lo que creo es que después de tantos años de inactividad, lo que tenemos es que ser más rápidos y por lo tanto me aplico diariamente esa necesidad de impulsar semanalmente tanto los grandes proyectos como los temas del día a día. Por lo tanto, Ferrol requiere más celeridad y, desde luego, es algo que tengo presente cada día.

El pasado noviembre la ciudadanía se unió, al margen de colores políticos, para reclamar un ferrocarril de calidad. ¿Ve posible esta demanda?

Tengo clarísimo que Ferrol lo quitamos adelante todos juntos y la unanimidad en torno a la reivindicación de un ferrocarril del siglo XXI es algo importantísimo para nuestra ciudad. Estoy convencido que, si hay voluntad por parte del Gobierno del Estado, seremos capaces de acortar los tiempos de desplazamiento a A Coruña, la salida de mercancías hacia Madrid y también otra parte importante del ferrocarril, que es el ferrocarril hacia el norte, el de vía estrecha. Por lo tanto, creo que hemos planteado no solo unidad, sino también que tenemos un proyecto y que ese proyecto tiene que ver en el 2026 avances por parte del Gobierno del Estado.