Actividad familiar
El taller de primer beso de la Escola Aberta se cambia por otro de postales de fantasía, esta vez sí, auténtico
Desde el centro celebraron el Día de los Inocentes con un programa de actividades falso y ahora vuelven a la realidad, dirigiéndose al público familiar
La Escola Aberta de Arte celebró el Día de los Inocentes lanzando un programa para poner a prueba a sus seguidores: un “obradoiro de bromiñas”, de primer beso, magisterio, arte rupestre y minecraft, de “aguarela” y otro de pintar vacas.
Pasada la fecha y ya con la atención del público, el equipo destapa el pastel y aprovecha para anunciar el taller de postales de fantasía para padres e hijos, desde los 3 años, que sí se llevará a cabo este sábado 3 de enero, entre las 11.00 y las 12.30 horas. Las personas interesadas pueden contactar en Instagram, en el 657 033 782 o 644 201 410.