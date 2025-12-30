El PSOE acusa al PP de “boicotear” el Museo del Modernismo en 2023

Eva Martínez Montero en imagen de archivo Jorge Meis

El PSOE aseguró este martes a través de su concejala Eva Martínez que “valora moi positivamente” la futura apertura del Museo del Modernismo, una iniciativa que, recuerda, promovió el ejecutivo de Ángel Mato en el mandato anterior, pero que no pudo materializarse antes porque “o gobierno do Partido Popular da Xunta, en maio de 2023, en plena campaña electoral, boicoteou a achega de dous millóns de euros a Ferrol a través do Plan de Sustentabilidade Turística”, en el que se incluía, “entre outras actuacións en Ferrol Vello, A Magdalena e Esteiro, a posta en marcha deste museo”.

Martínez afirma que el impulso a la figura de Rodolfo Ucha a través de este centro interpretativo “foi un dos piares da política de patrimonio histórico e turismo” y, en ese sentido, recuerda que fue entonces cuando se nombró al arquitecto hijo adoptivo, entre otras iniciativas como una unidad didáctica, la conmemoración del Año de Ucha y la instalación de códigos en dos rutas turísticas temáticas.

Por ello, para el grupo socialista es “unha mágoa que se teñan perdido estes dous anos e medio e que se perderan, nada máis e nada menos, que dous millóns de euros” que habrían cubierto el 100% de las propuestas del Plan de Sustentabilidade.

La edila socialista también lamenta que en ejecutivo local haya olvidado la Semana do Modernismo, una “proposta transversal que se celebraba a última semana de setembro e que implicaba a diferentes áreas do goberno e a institucións e colectivos diversos da cidade como Universidade, comercio, hostalería, centros de ensino e entidades veciñais e culturais”.

“A realidade”, concluye Eva Martínez, es que “este goberno non ten proxecto e funciona a golpe de improvisación e de ideas anteriores” y critica que las área de Turismo y de Patrimonio Histórico son “o exemplo máis evidente de que non hai fío condutor nin interese, máis aló das propostas, e non todas, que estaban feitas do mandato anterior”.

Por último, la concejala del PSOE se refirió a las oficinas de turismo municipales, “que levan dous anos sen contrato”. “Hoxe mesmo”, dijo, “cúmprense dous anos dende que rematou o contrato de funcionamento dun dos principais recursos que ten un Concello para traballar o turismo e nuns días cumpriranse dous anos do cese da xerente da Sociedade Mixta de Turismo, que o goberno actual decidiu disolver de forma unilateral”.