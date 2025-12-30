El patrimonio cultural de Ferrolterra puede descubrirse ahora con una aplicación que usa realidad aumentada e IA

Dos fichas hablan de la mina de oro de Covarradeiras, en Ponzos Jorge Meis

La plataforma Patrimonio Galego, el mayor catálogo social de los bienes culturales de Galicia, termina el año dejando a disposición del público una nueva versión gratuita especialmente pensada para teléfonos móviles, que permite explorar este tipo de puntos de interés a lo largo y ancho del territorio. Entre los diversos recursos que ofrece la aplicación, a la que también se puede acceder desde ordenador aunque con una experiencia menos interactiva, destaca el uso de la realidad aumentada, mediante la que se pueden descubrir los elementos próximos al usuario con dos visores, “preto” y “lonxe”, para localizar los más inmediatos y para observar desde un mirador, respectivamente.

A partir de un mapa autonómico, que se puede visualizar con cuatro cartografías diferentes, se accede a más de 600.000 componentes materiales e inmateriales, que se clasifican en un total de 13.403 fichas sobre determinados elementos aportadas por los usuarios catalogadores voluntarios, más de 75.000 registros del Inventario do Patrimonio Cultural y los más de 520.000 topónimos del proyecto Galicia Nomeada.

El responsable del desarrollo de la aplicación es el profesor de la Universidade de Santiago de Compostela Manuel Gago, que coordina al equipo interdisciplinar encargado del proyecto Patrimonio Galego desde su nacimiento, en 2011.

Atendiendo únicamente a la comarca de Ferrol, se registran 188 fichas, que tienen una clara finalidad divulgativa al incluir datos clave como su descripción, categorización oficial, otras denominaciones, referencias bibliográficas, su estado o si cuenta con camino de acceso, entre otra información.

Por otra parte, y en esta ocasión solo en la zona urbana de la ciudad de Ferrol, se acumulan 894 bienes catalogados, incluyendo el propio barrio Recimil y el antiguo de Esteiro, donde se localizan cinco entradas más, así como otras dos en Caranza. Además, en San Xoán de Filgueira se encuentra un conjunto formado por distintos puntos de interés, que es uno de esos casos en los que se aportan documentos originales de la revisión y readaptación del Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Para acceder a esta información detallada, que incluyen la inmensa mayoría de estos bienes, será necesario clicar en “Ver ficha”, una opción que se complementa con otras como “Investigar”. En este caso, se abre una conversación con un Asistente Intelixente, al que se solicita automáticamente que analice el paisaje cultural del elemento seleccionado.

Asimismo, este tipo de elementos catalogados también permiten desplegar otras posibilidades con un enfoque totalmente práctico: en “Meteo” se consultan las condiciones meteorológicas con las que se encontrará el visitante al llegar al lugar e “Ir” redirige a la plataforma Google Maps, proporcionando las coordenadas concretas, además de tener la alternativa de compartir por distintos medios el elemento.

Ejemplos próximos

Continuando con los bienes de interés patrimonial catalogados, destacan algunas concentraciones de determinados elementos, como las más de veinte mámoas existentes en los montes do Chá de Brión-Doniños, donde también se localizan fichas de otros cinco túmulos megalíticos del Neolítico con la información aportada por los catalogadores.

Con la misma denominación figuran otros archivos de interés pero de los que se desconoce la cronología, como es el Marco de San Lourenzo, en el límite de las parroquias de Maniños y Limodre, en Fene, con las de Porto y Laraxe, en Cabanas. Este elemento fue catalogado por el conocido investigador del patrimonio Xabier Moure, que reflejó, en 2013, el frecuente uso humano para realizar ofrendas.

Mediante un filtro que incluye las cerca de 50 categorías que clasifican los elementos (alpendres y edificios auxiliares, castillos, curros, relojes de sol, necrópolis, pecios o yacimientos submarinos, etc.) se puede limitar la búsqueda entre la inmensidad disponible.

Algunas de estas divisiones pueden ser más comunes, como los cruceiros o los pazos y casas grandes, mientras que otras esconden elementos menos populares pero también extendidos por la geografía gallega. Es el caso, por ejemplo, de los fitos, que se pueden descubir mediante el Fito de Empalme de A Capela, en As Neves, una construcción de piedra que se instaló en los años 40 para marcar una intersección de caminos, que en este particular ya habría perdido su pintura blanca y negra.

Volviendo a poner el foco en la comarca de Ferrol se localizan cerca de 70 elementos clasificados como castros u otros asentamientos de la Edad de Hierro. Como ocurre en gran parte de Galicia, la mayoría de estos vestigios se conoce que existen pero no han sido objeto de intervenciones arqueológicas, un proceso que cabría descartarse en algunos puntos concretos.

De la misma manera que se incluyen fichas de objetos bajo tierra, la plataforma no rechaza el registro de elementos que hayan sido destruidos o desaparecidos. La persona catalogadora del castro de Pico de Ouro, incluido en el Inventario de Bens Patrimoniais de la Xunta, da buena cuenta de esto, ya que se trata de uno de esos yacimientos de la Edad de Hierro, situado en el antiguo acceso a Ferrol desde Covas, que “foi destruído pola canteira que hai no monte”.

La cantidad de conocimiento que se acumula en esta iniciativa concebida como una “progressive web app” –PWA– hace que sea imposible de abarcar en cualquier compendio, así como lo son los múltiples formatos que pone a disposición para obtenerlo. A las personas interesadas solo les queda acceder para descubrir todas las potencialidades de este nuevo logro del trabajo colaborativo, que se define como la “wikipedia do noso patrimonio cultural”.