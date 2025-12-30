Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Dos heridos en una colisión lateral en A Gándara

Se produjo pasadas las seis de la tarde de este martes y provocó retenciones en el vial

Redacción
30/12/2025 20:50
Imagen de archivo de un colapso de tráfico que se produjo próximo al lugar donde tuvo lugar el accidente
Imagen de archivo de un colapso de tráfico que se produjo próximo al lugar donde tuvo lugar el accidente
Emilio Cortizas
Dos personas han resultado heridas en la tarde de este martes en Ferrol al producirse una colisión lateral entre dos turismos que circulaban por la FE-13, la avenida de Nicasio Pérez, en sentido San Xoán desde Caranza. 

Según la información facilitada por la Central de Emerxencias del 112 Galicia, el accidente tuvo lugar en las proximidades de la rotonda que une el vial principal con la avenida del Mar, donde se encuentra Lidl y el tanatorio.

Fue a las 18.10 horas y, aunque en principio no constaban afectados, finalmente dos personas presentaban diversas heridas, en apariencia, de carácter leve. Urxencias Sanitarias de Galicia-061 los atendió allí mismo y también acudió la Policía Local. 

El incidente provocó el corte de ambos carriles sentido carretera de Castilla, obligando al desvío de los conductores por detrás del hipermercado. Además, se registraron retenciones puntuales hasta casi una hora después.

