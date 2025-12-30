Mi cuenta

Ferrol

Con frío, pero sin lluvia: surf para despedir el 2025 en las playas de Ferrol

Este martes fueron muchos los valientes que se echaron en los arenales ferrolanos

Redacción
30/12/2025 21:45
En la playa de Penencia había este martes multitud de personas haciendo surf y body
En la playa de Penencia había este martes multitud de personas haciendo surf y body
Jorge Meis
Las fiestas navideñas alcanzan su ecuador y una de sus fechas centrales: el tránsito de un año al otro. Para despedir 2025 y prepararse para el siguiente, muchos ferrolanos, aprovechando el buen tiempo –despejado pero con mucho frío– para practicar surf, una disciplina que, como tan bien se sabe en Ferrolterra, es apta para todas las edades. 

