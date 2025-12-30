Canido se queda sin fiesta de Fin de Año

Una de las citas de este año de Solpores de Canido D. Alexandre

La plaza de O Cruceiro de Canido no albergará finalmente la fiesta de Fin de Año. Los malos presagios del presidente de la Asociación de Vecinos, Roberto Taboada, en las últimas horas se han cumplido y el Concello ha denegado el permiso para poder darle la bienvenida en la calle al 2026 en la medianoche de este miércoles.

Según explican fuentes municipales, la entidad vecinal, que promovía la celebración, informó este mismo martes de que desiste "por decisión propia ante a premura dos prazos". Los organizadores registraron la petición el pasado día 22 "e non foi ata o 27, sábado, cando aportaron a memoria do evento que, non obstante, carecía de xustificación técnica ningunha de que se garantise o cumprimento dos obxectivos de calidade acústica recollidos na ordenanza de Protección contra a Contaminación Acústica do Concello, sendo este un requisito ineludible en dita ordenanza". Por este motivo, la administración local emitió un decreto negativo, aunque, precisa, "se lle facilitou aos organizadores a subsanación de dita documentación coa garantía de que mañá, 31 de decembro, se puidese celebrar a festa na rúa, extremo que declinaron".

Por su parte, la entidad vecinal ha asegurado que esta decisión supone un "chasco" muy grande, pues no solo se había procedido a la contratación de las carpas y de la programación, sino que, como en los últimos años, permitía dar continuidad a la "alternativa a ver as badaladas en casa, facilitando a celebración na rúa".