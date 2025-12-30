Mi cuenta

Ferrol

Caminata y callos en la tradicional bienvenida al nuevo año del Club Montaña Ferrol

La entidad invita a la ciudadanía a sumarse y presentarse este jueves a las 11.15 en FIMO

Redacción
30/12/2025 21:44
Participantes en la caminata del Club de Montaña el pasado 1 de enero saliendo de A Malata
Participantes en la caminata del Club de Montaña el pasado 1 de enero saliendo de A Malata
Jorge Meis
El Club Montaña Ferrol-Alpinista Abrente vuelve a recibir un nuevo año de una manera diferente, caminando alrededor de 10 kilómetros. La entidad, que cada primero de enero viene organizando una andaina abierta a toda persona que lo desee, informa de que la salida se hará desde la Feria de Muestras a las 11.15 horas. 

Desde FIMO, los participantes saldrán rumbo a Chamorro para “saludar a los compañeros y compañeras del mundo deportivo de Ferrol, que suben corriendo desde mucho antes, ya desde los años en que quedaban en el extinto estadio Manolo Rivera de O Inferniño, así como con los que suben en bici”. 

La ruta continúa desde allí por los altos de Serantes, llegar a Valón y bajar a A Cabana, en cuyo local social se podrá disfrutar de una tapa de callos elaborados en El Choyo

La iniciativa, precisa la organización, se desarrolla en régimen de quedada, es decir, cada persona es responsable de sí misma, aunque recomienda “buen calzado y bastones, dada la cantidad de agua que baja por los caminos de los montes de Ferrol”, apunta. 

