Prado, la nueva peluquería canina en Ferrol Vello con alma de barrio

Alejandra terminando de acicalar a Rita, que acudió junto a Antía a esta nueva peluquería ubicada en la calle Baterías Emilio Cortizas

Adaptarse al ritmo de los animales, dedicarle a cada uno de sus clientes el tiempo que necesita sin meterles prisa, aplicar las técnicas más novedosas derrochando cariño y devolverle dinamismo al barrio donde se crió son solo algunos de los motivos que han llevado a Alejandra Prado Martín a abrir las puertas de su propia peluquería canina en el número 14 de la calle Baterías, en el corazón de Ferrol Vello.

Fue el pasado 16 de diciembre cuando Prado, que así se llama el espacio, recibió a Guido y Golfo, sus dos primeras citas, que se fueron encantadas y, además, aprovechando los descuentos de apertura de un sitio que, antes de recibir a peludos, fue uno de los escenarios de la infancia de la emprendedora.

“Le tengo mucho apego y me daba pena que cada vez haya menos negocios por aquí. Surgió la oportunidad porque Gloria, que era la kiosquera del barrio de toda la vida, dejaba este bajo y lo vi como una oportunidad. Ella me dio todas las facilidades del mundo y tenemos mucha relación. Aquí es donde me compraba la ‘Superpop’ y los ‘Chetos’ y me gusta la idea de conservar la esencia de ese comercio local”, explica.

Slow ‘guau’

Precisamente, otro de los pilares del proyecto es esa “alma” que se proyecta en un trato cercano y personalizado que hoy en día, con la proliferación de grandes cadenas y las prisas que acompañan las rutinas de casi todo el mundo, no abunda en los negocios.

“Me adapto al ritmo del perro porque mi prioridad es que esté tranquilo. En otros lugares priorizan la productividad y hacen muchísimos al día. Aquí intento tomarme más tiempo, sobre todo la primera vez, para que se vayan acostumbrando al lugar, a los olores y los sonidos, e ir muy despacito”, avanza la profesional, agradeciendo la gran acogida que le están dando en el vecindario.

Alejandra usa productos respetuosos y de calidad Emilio Cortizas

“Se reúnen, me vienen a saludar, y muchos ya me están pidiendo cita para traer a sus mascotas”, enumera Alejandra, precisando que también atiende a gatos y a otros animales que tengan la necesidad de cortarse las uñas, por poner solo un ejemplo de una carta de servicios que busca el “bienestar, la higiene y el cuidado de tu mejor amigo”.

Vocación y experiencia

A sus 32 años, Alejandra Prado acumula experiencia en el sector aunque sus primeras formaciones universitarias estuviesen enfocadas en el ámbito de la comunicación audiovisual y el márketing digital. “Me di cuenta de que era muy precario, no encontraba trabajo, y a mí en realidad siempre me habían gustado los animales y quería haber hecho Veterinaria, pero no estaba en Ciencias”, recuerda.

Sin embargo, lejos de tirar la toalla, la profesional se reinventó haciendo primero Auxiliar Veterinario y después especializándose en peluquería canina, una vocación tardía pero certera que la llevó a trabajar tres años en un centro ubicado en Girona donde adquirió una gran pericia.

“Teníamos una tienda además de la peluquería y había muchísimo trabajo. Hacíamos una media de ocho perros al día, era muy intensivo”, rememora Alejandra antes de concluir que “aprendí un montón y decidí, porque tenía morriña, que quería volver”. Fue ahí cuando empezó una siembra que floreció en vísperas de Navidad, precisamente una de las épocas del año —junto con la primavera y el verano— que más guapos se ponen.

Mucha demanda

Al miedo lógico de emprender y arriesgar ahorros y tiempo, Alejandra lo vence con ilusión y la certeza de saber que “en Ferrol hay mucha demanda, las listas de espera para estos servicios son muy largas”, algo que, sumado a su buen hacer, le aporta tranquilidad.

En su caso, ofrece lavado y secado, corte a máquina y a tijera, pero también “stripping”, que es “una técnica para razas de pelo duro que no cae por sí mismo y que tienes que retirárselo de forma manual”, apunta. También se ocupa del cepillado y deslanado, el cuidado de las uñas, vaciado de glándulas y limpieza de oídos, poniendo especial atención y paciencia cuando tiene que atender a cachorros y mayores, con necesidades muy diferentes. Adelanta Alejandra, asimismo, que emplea productos de calidad y que incorporará un espacio de venta con complementos.

El local, que antes era el mítico kiosko de Gloria, ahora tiene una nueva vida con Prado Emilio Cortizas

¿Y el nombre? “Lo típico, que estuve mirando en ChatGPT y me daba juegos de palabras... Pero a mí me gusta lo tradicional, la ‘Ortopedia Fernández’ y cosas así, poniendo el apellido, así que escogí el mío y, mira, por el simbolismo de ‘Prado’ que, al final, es un sitio donde el perro está tranquilo y disfrutando, que es a lo que aspiro”, comparte, añadiendo que “lo importante es que la gente vaya a sitios donde conozcan por el nombre a su mascota, a los dueños, que sepan por lo que han pasado, y se adapten a ellos”.

Esta nueva peluquería canina cuenta con perfiles en las redes sociales Instagram y Facebook, además de Google, página web y teléfono 698 91 77 43 para citas. El horario es de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 de lunes a viernes —salvo el miércoles por la mañana, que está cerrado—, abriendo el sábado en horario de mañana.