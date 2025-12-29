Mi cuenta

Diario de Ferrol

Galardones

Los premios de investigación Ángeles Alvariño y González Llanos tienen a sus ganadoras

Inmaculada Jennifer Gómez y Patricia Muñiz obtienen 10.000 euros cada una por los trabajos presentados

Redacción
29/12/2025 22:04
La premiada en el galardón González Llanos, Patricia Muñiz
La premiada en el galardón González Llanos, Patricia Muñiz
Jorge Meis
La entrega de los premios de investigación Ángeles Alvariño, de ciencias, y González Llanos, de ingeniería y arquitectura, dotados con 10.000 euros cada uno, se celebró en la tarde de este lunes en el salón de recepciones del Concello de Ferrol. A la convocatoria se presentaron un total de 32 trabajos, entre los que fueron seleccionados los de Inmaculada Jennifer Gómez Pérez y Patricia Muñiz Núñez.

“Nanoterapias sostibles para unha biomedicina do futuro: terapias avanzadas contra o alzheimer e valoración de residuos” es el título que entregó la investigadora del departamento de Química de la Universidade da Coruña –UDC–, Inmaculada Jennifer Gómez, del que se valoró la excelencia de su propuesta científica por esclarecer resultados potencialmente aplicables a la biomedicina.

Por otra parte, el jurado, integrado por profesionales de prestigio de las diferentes áreas como la primatóloga Rebeca Atencia, calificó el trabajo de la arquitecta Patricia Muñiz “De la emergencia a la recuperación” como excelente, recibiendo la mayor puntuación de todos.

La otra ganadora, Inmaculada Jennifer Gómez, exponiendo su trabajo
La otra ganadora, Inmaculada Jennifer Gómez, exponiendo su trabajo
Jorge Meis

El alcalde, José Manuel Rey Varela, presidió el acto y destacó el currículo de las galardonadas y su trabajo, que “honra os principios que defenden estes premios e serve de inspiración para as novas xeracións de científicos e científicas”, resaltando al mismo tiempo la importancia de la actividad investigadora, que “non só nos permite comprender mellor o mundo no que vivimos, senón que tamén nos impulsa a mellorar como persoas e como comunidade”, expresó.

El regidor también repasó la trayectoria de Ángeles Alvariño y González Llanos, “ilustres e destacadas personalidades sen as que non se entendería Ferrol tal e como hoxe o coñecemos”, animando a seguir el legado y participar en futuras ediciones.

