Diario de Ferrol

Ferrol

Los bomberos ferrolanos advierten del “colapso” de este servicio municipal

El colectivo exige que se anule la suspensión "unilateral" de los permisos

Redacción
29/12/2025 22:18
Los profesionales afirman que no se pueden cumplir los servicios mínimos
Los profesionales afirman que no se pueden cumplir los servicios mínimos
D.A.
El conflicto desatado entre el gobierno local de Ferrol y el colectivo de bomberos a raíz de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) parece lejos de terminar. Por medio de un comunicado, los profesionales denunciaron los diferentes incumplimientos legislativos al no poder garantizarse, afirman, la prestación mínima de este servicio, el cual se enfrenta a un “colapso operativo”.

Esta coyuntura, aseveran, deriva en que no se pueda garantizar la eficacia del cuerpo en el marco del Plan de Emerxencias Municipal (PEMU) y que, de cara a cumplir con las necesidades de esta prestación, se debe solicitar asistencia del 112, que a su vez implica la activación forzosa del Platerga. A nivel laboral, los bomberos aseguran que “a suspensión unilateral de permisos lesiona os dereitos de descanso e conciliación familiar” y que operar con dotaciones insuficientes supone una sobrecarga de trabajo y, por ello, un riesgo para los profesionales. De este modo, el colectivo exige al Concello “a reapertura inmediata da negociación”, la revocación de la interrupción de libranzas y que se tomen las vías legales pertinentes.

Cabe recordar que el gobierno local señaló en su momento que hay un proceso abierto pero paralizado para la ampliación de la plantilla pendiente de resolución.

