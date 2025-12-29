La terminal de GNL de Mugardos afronta un periodo clave para su sostenibilidad

La planta reducirá su beneficio este año Jorge Meis

El Grupo Reganosa encara el final de año con sus líneas de negocio siguiendo trayectorias dispares. Mientras las divisiones de diversificación de la actividad e internacionalización de servicios no dejan de dar a la energética gallega buenas noticias últimamente, el negocio doméstico tradicional se está comportando de manera opuesta, según lo recogido en la regulación donde se establecen los ingresos para el período 2021-2026, y nuevas incertidumbres se ciernen sobre él. De hecho, afronta un período clave para su sostenibilidad.

La terminal de gas natural licuado –GNL– de Mugardos es la más eficiente del sistema español de regasificadoras, solamente por detrás de la de Bilbao. En términos comparativos, con datos al cierre del primer semestre de 2025, es la segunda planta del régimen general más utilizada de España, con un promedio de uso del 63% de su capacidad máxima operativa, frente al 17% de Barcelona, el 22% de Cartagena, el 28% de Huelva, el 32% de Sagunto y el 67% de Bilbao. En la actualidad, el Musel E-Hub, del que Reganosa es propietaria de un 25%, está orientado fundamentalmente a los servicios logísticos y no pertenece al régimen regulado de plantas de GNL, por lo cual no se pueden establecer comparaciones con él.

Las regasificadoras son instalaciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –CNMC– acaba de nuevo de calificar como imprescindibles para asegurar el suministro energético en España y avanzar en la estabilización de las renovables. No obstante, la CNMC también constata que la demanda de gas ha sufrido un retroceso importante en el período auditado 2021-2024. Esta circunstancia, unida a que el actual modelo retributivo de las instalaciones (2021-2026) no cubre adecuadamente sus costes reales, complica el porvenir de las plantas: la infrarretribución del sistema alcanzó los 52,3 millones en el cuatrienio referido.

No en vano, las cuentas de la terminal de Mugardos ya vienen revelando una caída sostenida del resultado, en línea con lo establecido en la regulación: en 2023, este fue un 18,8% inferior que en 2022; en 2024 volvió a caer otro 21,6%; y en 2025, si se cumple lo previsto, descenderá un 36,5% extra. De manera que, en ese escenario, el beneficio de este ejercicio sería casi tres veces menos que en el 2022.

La tendencia es común a otras plantas, pero cualquier incremento de costes operativos o cualquier pérdida de capacidad técnica supondría una caída de la competitividad frente a otras instalaciones. Solamente una combinación de buena gestión como hasta ahora, una demanda elevada y un nuevo marco retributivo despejaría el horizonte de nubarrones.

Será en 2027, para el sexenio siguiente, cuando empezará a aplicarse ese nuevo marco retributivo que vendrá a garantizar la competitividad de las redes gasistas y de las regasificadoras o que, por el contrario, podría comprometer la sostenibilidad de plantas como la de Mugardos y, por tanto, la seguridad del suministro energético. Una instalación que es vital no solo para el puerto de Ferrol –cabe recordar que actualmente supone el primero de sus tráficos–, sino para el conjunto de Galicia, al posibilitar la descarbonización de su economía como respaldo de las renovables y apuntalar la competitividad de la industria.

Quedan por delante meses de análisis sobre cuáles serían los parámetros más adecuados para fijar el modelo durante el período 2027-2032, pero patronales como Sedigas ya han alertado de que, ante la caída de ingresos del 2021-2026, en el contexto económico actual, unas malas condiciones para el sistema podrían comprometer el mantenimiento y operación eficiente de las infraestructuras gasistas, garantizar el suministro, afrontar los retos de la transición y reforzar la soberanía energética de España y, particularmente, de Galicia.

“El entorno regulatorio, la evolución de la demanda y la transición hacia modelos más sostenibles exigen de la combinación de capacidad de adaptación y flexibilidad operativa, de forma que la terminal de GNL de Mugardos pueda seguir desempeñando un papel relevante en el suministro energético y seguir impulsando el desarrollo de Galicia en un entorno cada vez más competitivo y exigente”, valora la responsable de la planta, Nuria Rivas.