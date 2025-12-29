La hostelería de Ferrol se prepara para el “maratón” del 31 que empieza a mediodía y no acaba hasta el amanecer

Imagen de archivo de Naranjo, en el centro de la imagen, y su equipo Cedida

Aunque ya será esta la segunda Nochevieja que tenga que vivir “desde la barrera” debido a una baja laboral, las más de dos décadas de experiencia de David Naranjo lo convierten en todo un referente del ocio nocturno de Ferrol, una marcha que él aviva desde dos locales de éxito: El Pato Mareado (The Drowsy Duck, en Magdalena, número 79) y La Gramola, en el 142 de la misma calle.

En ambos habrá fiesta de Fin de Año y eso supone para su equipo un sobresfuerzo que no siempre se valora al otro lado de la barra. “Ese día es un maratón porque El Pato ya abre para el ‘tardeo’, que llevamos mucho tiempo trabajándolo y siempre está llenísimo; así que toca trabajar muchísimo, no solo atendiendo a la clientela, sino también llenando las neveras y gestionando la mercancía para que no se nos acabe nada durante la noche”, explica el hostelero.

Ese local lo tienen ya reservado desde septiembre y las entradas a la fiesta se reparten entre varias pandillas afines que incluso llevan su propia lista de música. “Es el tercer año que lo celebran aquí porque están muy contentos y a gusto con el sitio”, valora, precisando que se trata de un centenar de personas las que recibirán el 2026 en este emblemático espacio.

En el caso de La Gramola, cualquiera puede adquirir su entrada —quedan las últimas ya— y al finalizar la celebración con barra libre, abrirá al público como una noche normal hasta las 7.00 horas. “Lo más importante para mí es que la fiesta salga bien”, asegura Naranjo, enumerando que el éxito del evento se mide en diversas cuestiones a tener en cuenta.

Por un lado, que haya variedad en la oferta de consumiciones y que los tiempos de espera para pedir sean mínimos, pero también que la música acompañe y, sobre todo, “que haya buen ambiente entre la gente”.

Con todo, asegura el hostelero que el transcurrir de la Nochevieja cambia mucho para el gremio si la cita es privada o de puertas abiertas porque la tranquilidad, con las primeras, es mucho mayor. “No sabes quién te va a entrar y tampoco si llenarás o no” en el segundo de los casos, analiza.

En estos más de 20 años detrás de las barras, desde aquel primer Flanagan’s en el 172 de la calle María, ha tenido que ir adaptándose a las modas de cada momento y ahora, con la proliferación de macrofiestas como la de Narón, no oculta que “sí que es verdad que nos afecta porque al final son personas que quitan de la zona de marcha, aunque sí están bien para menores, que no saben dónde ir”, incide.