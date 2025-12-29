Mi cuenta

Ferrol

La casa do Sereno presume de la mejor decoración navideña de Covas

Un total de 15 establecimientos de la parroquia organizaron este mes un concurso para llenar de luz y color el área

Redacción
29/12/2025 13:09
Foto de familia de los ganadores de esta primera edición
Foto de familia de los ganadores de esta primera edición
Jorge Meis
La conocida como Casa do Sereno, en Covas, ha sido el inmueble ganador de la primera edición del concurso de decoración navideña organizada por un grupo de establecimientos comerciales de esta parroquia. 

El objetivo de esta iniciativa, impulsada por un total de 15 locales de diferentes sectores, era aportar mayor color a un área a la que no llegan tantos ornamentos como a otros puntos del municipio.

Fueron un total de 17 viviendas las participantes y los premios se entregaron el pasado viernes 26 en el Campeón. Así, además de la conocida casa de Rajón, que se llevó 30 puntos, se entregaron otros cuatro galardones más.

En segundo lugar quedaron Antía y Sergio con 23, seguida de Margarita y Jesús con 22; Martín, Albiña y Daniela con 16, y cerrando la lista están Merce y Lilo con 12 puntos en el quinto puesto.

