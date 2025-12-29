Incertidumbre en Canido ante la cancelación de sus campanadas por la ordenanza de ruidos

Celebración del Samaín el pasado mes de octubre en el centro cívico de Canido E.C.

La Asociación Vecinal de Canido expresó hoy su preocupación ante la posibilidad de tener que suspender su celebración de Fin de Año por la nueva ordenanza municipal de contaminación acústica. Según explicó el presidente de la entidad, Roberto Taboada, la solicitud formal para la realización del festejo –que ya suma cuatro ediciones– se tramitó bajo registro el pasado día 22, extremo que han confirmado fuentes municipales.

En este sentido, el representante detalla que la cita se había abordado tiempo atrás con el concejal de Festas, que trasladó a la AVV que la intención del Consistorio era la de suspender temporalmente la normativa durante esta fecha. Así, desde asociación se procedió a la contratación de las carpas y a la programación de la fiesta, que, como en años anteriores, busca ofrecer a los vecinos una alternativa a ver las campanadas en casa y facilitar la celebración del Año Nuevo en el barrio.

Consultado por la situación, el Concello ferrolano explicó que la solicitud está siendo estudiada por los técnicos municipales para ver si es viable la celebración –algo que también señaló el propio presidente de la AVV–, insistiendo en que el objetivo del gobierno es el compatibilizar la celebración de eventos en la calle con el derecho al descanso de los vecinos. De esta forma, una vez los profesionales comprueben la documentación se comunicará a los interesados su resolución.