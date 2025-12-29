Ferrolterra quiere marcha en Nochevieja: las fiestas públicas se multiplican en las comarcas

Imagen de archivo de un grupo de jóvenes tras una larga Nochevieja el pasado mes de enero Jorge Meis

Nadie puede negar que, en lo que fiestas de Fin de Año se refiere, la edad no pasa en balde. Las ansias de fiesta de los años de juventud —“divino tesoro”, que diría el poeta— van dejando paso a la pereza de salir de casa después de las uvas a pasar frío, mojarse si la lluvia se apunta a la velada y hacer cola en barras y aseos. "Cachitos" 1, Nochevieja 0.

Sin embargo, para aquellas personas que todavía conservan intactas sus ganas de juerga y no son capaces de saciarlas en la ‘tardevieja’, cada vez son más los municipios y las entidades vecinales que organizan su propio sarao para que la despedida del 2025 les pille de ‘carallada’ en comunidad y, en la mayoría de los casos, sin haber tenido que depositar la cuantía de una entrada, democratizando la pista.

Comarca de Ferrol

En Ferrol, será de nuevo el barrio de Canido el que, literalmente, dé la campanada. Otra vez —si el Concello finalmente no pone impedimentos—, la cita será en el Cruceiro, desde las 23.30 horas, “Dando as Badaladas do Clavel 2.0” con carpa, cotillón y DJ. Además, en la SRyD repiten su fiesta desde la 1.00 con “boa música e caldo limpo”.

No obstante, hay varias citas también en A Magdalena, empezando por las que tienen entrada gratuita en el Malvada, el Area o La Palloza. También abre La Room con noche de electrónica desde las 1.00 horas y pases a 8 euros (Danielo, Vanson, Zulú, Fran Insua y Occy b2b Irene Castro) y Urania, a las 1.30 horas y a 4 euros, con Rubén Coca & Celulite.

En Narón, el Concello quiere volver a repetir éxito con la Festa de Fin de Ano en la Praza de Galicia. Un jolgorio con entrada libre desde las 1.00 horas y un menú musical que se reparten la Orquestra Trébol y el Grupo Alkar, contando nuevamente con fuegos artificiales. Además, para quienes prefieran algo menos multitudinario, La Suite abre sus puertas para una “gran fiesta” a esa misma hora. En su caso, ofrecen un cava de bienvenida, cotillón y confeti, variedad musical, reservados con botella y un aforo limitado.

Cruzando la ría, el municipio de Fene es otro de los veteranos celebrando desde el Concello el evento de Nochevieja que, en su caso, vuelve a convocar a la ciudadanía en la Praza do Alcalde Ramón José Souto González desde las 1.00 horas. Esta vez serán la Orquesta Origen y un DJ los que pongan la banda sonora a la carpa, con acceso libre y abierta hasta las seis de la madrugada, cuando se invitará a chocolate con churros. Horas antes, no obstante, en la Asociación Veciñal de Limodre celebran unas originales “Badaladas de Mediodía” para despedir el 2026 todavía con sol en el cielo.

Valdoviño tampoco renuncia a sumarse a la lista de municipios que piensan en despedir el 2025 en comunidad. En esta ocasión lo harán en la parroquia de Lago, aprovechando el espacio de la pista, donde instalarán una carpa climatizada y desde la 1.00 habrá música a cargo de DJ Sebas Rdgz. La entrada cuesta 15 euros e incluye consumición, cotillón y la participación en el sorteo de una escapada romántica para dos personas, entre otras sorpresas.

Asimismo, sin salir de la comarca ferrolana, en Ares la cita será en la Praza da Igrexa, a partir de la una de la madrugada y a cubierto, amenizado por disco móvil Fabrik. Muy cerca, en la real villa de Mugardos, es el Casino Mugardés el que extiende una vez más la alfombra roja en su tradicional Baile de Fin de Año. Sus puertas abrirán a las 1.30 y los asistentes podrán disfrutar de una noche de lo más divertida a cargo del grupo La Bamba. Explican, además, desde la organización que se podrá hacer reserva de mesa hasta las 2.15 horas.

Finalmente, Cedeira y San Sadurniño festejarán en sendos saraos abiertos a la vecindad. El Concello cedeirés programa su Festa de Aninovo a partir de la una de la mañana bajo carpa en la Praza Roxa, con la orquesta Fania Blanco Show haciendo danzar a las personas asistentes, mientras que la parroquia de Bardaos vuelve a convertirse en pista de baile de mano de la comisión de fiestas de Santa María y San Pipote.

Primero, está planeado un ‘tardeo’ de 17.00 a 21.00 en la barra del local social de A Bañoca y horas después, a la 1.00, en el mismo escenario habrá música, sorteos y chocolatada. Ambas citas tienen entrada libre.

Eume y Ortegal

De los cinco municipios que conforman la comarca del Eume, únicamente la villa de los Andrade se presta al trasnoche el último día del año.

Es cierto que en As Pontes tienen programado un pasacalles con la Charanga Carmiña para amenizar las horas previas y que locales míticos como el Medulio o Lar cuentan con sus fiestas —el primero con la música de Alex Romero y Samuka, y el segundo con el Dúo Venus y DJ Eventec, ambos con entrada libre y desde la una de la madrugada—, pero es en Pontedeume donde reinará la “troula” municipal en la Festa Benvida Aninovo, en la Praza Real desde la 1.00 y con el Grupo Jaque. Además, en la parroquia de Boebre, a la misma hora, empieza otra cita festiva en el local social con el Dúo Deluxe y un sorteo sorpresa.

Finalmente, en Ortegal baten todos los récords al celebrarse cotillones en tres de sus cuatro concellos, empezando por el que planean en Ortigueira desde la comisión de Santa Marta y las Fiestas del Pilar, que proponen una cita desde las 3.30 horas en la Carpa de la Alameda, en el aparcamiento portuario. La actuación principal será la de Manuel Villasuso, encargado de ponerle ritmo a la noche. Únicamente queda a estas alturas la posibilidad de retirar el pase en taquilla, a 12 euros e incluyendo una consumición.

En Cariño es el Concello quien promueve la tradicional Festa de Fin de Ano con acceso libre en el toldo que se instalará en la Praza Roxa, contando desde las 1.30 horas con DJ CDC.

Por último, poniendo el broche a estas propuestas para decirle adiós al 2025, en Mañón tendrán su evento en O Barqueiro, más concretamente a cubierto en la Praza do Mesón. Será desde la una y habrá actuaciones del dúo Primera Línea y disco móvil DFM con DJ Zalo. Además, para reponer fuerzas, se servirán raciones de callos, salchipapas y patatas fritas, a mayores de realizarse varios sorteos.