Entre el Toñy y el Sevilla: la ‘tardevieja’ se prevé de nuevo multitudinaria en Ferrol

Imagen de archivo de un grupo celebrando en la calle Magdalena Daniel Alexandre

Anticipando las disculpas a quienes están leyendo por renombrar como ‘tardevieja’ a esas horas desde mediodía hasta la cena del último día de 2025, lo cierto es que, igual que sucedió en Nochebuena, se prevé que las calles vuelvan a estar repletas de gente brindando por el nuevo año.

Además, aprovechando la suspensión de la ordenanza de ruidos también el día 31 por parte del Concello de Ferrol, son varios los locales que están programando conciertos en el centro.

Uno de ellos es el Café Sevilla (Galiano, 20), que contará con los acordes de Manopuesta desde las 15.00 horas. Otro clásico que no defraudará será el karaoke “improvisado” en Toñy (Magdalena, 80) al que cada vez se van sumando más adeptos.

Asimismo, otras zonas como el barrio de Ultramar, el Cruceiro de Canido o la Pardo Baixo serán nuevamente el epicentro del “tardeo” ferrolano.