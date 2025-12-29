Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El Puerto confirma su mejoría en movimiento de mercancías con respecto al año pasado

Los muelles de Ferrol y San Cibrao trasegaron en noviembre más de 636.000 toneladas

Redacción
29/12/2025 22:17
La mercancía general sube más de un 36% este año
La mercancía general sube más de un 36% este año
Jorge Meis
El tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao superó los 6,4 millones de toneladas a finales del mes pasado, en el que alcanzó las 636.000 toneladas –120.000 más que en el mismo periodo de 2024– para confirmar su mejoría interanual, que se sitúa ahora en el 4,3% y, si la tendencia se mantiene este mes de diciembre, permitiría dejar atrás el ejercicio más discreto en términos de movimiento de mercancías de la historia reciente del organismo.

Las previsiones del presidente del Puerto, Francisco Barea, se han ido cumpliendo, a pesar de empezar el año con una caída de hasta un tercio. La distancia se fue corrigiendo con el paso de los meses –en junio, la diferencia negativa era del 6%– y, a partir de ahí, aun con algún pequeño paso atrás –en agosto–, se enjugó la pérdida. En octubre, la cantidad de toneladas que se movieron en las dársenas de Ferrol y San Cibrao ya fue mejor –un 2,4%– que en el mismo periodo del año pasado, una tendencia que se consolidó y amplió en noviembre.

La evolución positiva se produce en dos de los tres grandes segmentos de carga. En líquidos, que es actualmente el más importante para el balance operativo del Puerto, en 2025 está un 13% por encima y volvió a ser el primer tráfico –288.000 tonelada en noviembre–, mejorando las cerca de 270.000 de la carga a granel sólida, que en el acumulado del año se deja algo más de 7,2%.

El incremento más notable lo sigue ofreciendo la mercancía general, que aumenta un 36,6% con respecto al periodo de enero a noviembre de 2024; de hecho, Ferrol-San Cibrao es la Autoridad Portuaria que más crece de todo el sistema estatal, solo superado por la dársena de Málaga. 

