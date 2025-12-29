El Concello completa la compra del inmueble que alojará el futuro Museo do Modernismo

Acto de firma de la adquisición celebrado este mediodía en Alcaldía Jorge Meis

El gobierno local de Ferrol dio hoy un nuevo paso de cara a impulsar el Museo do Modernismo con la adquisición del inmueble que albergará dicho contenedor cultural. Sobre las doce del mediodía, los despachos de Alcaldía acogieron el acto de firma ante notario para la compra del edificio por un importe de 192.108 euros, que serán sufragados en un 75% a través del convenio firmado el pasado mes de abril con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

“Completamos o maior investimento en patrimonio municipal que estaba en mans privadas que se recorda”, celebró el alcalde, José Manuel Rey, recordando otras operaciones similares realizadas en el marco de dicho pacto, como el campo de fútbol de San Xoán, los terrenos del tapón de la calle Brasil en Ultramar o el local que albergará el futuro centro social de este mismo barrio. En este sentido, el regidor apuntó que, mediante esta adquisición, la ciudad “da un paso decisivo para saldar unha débeda histórica coa súa identidade arquitectónica e coa figura de Rodolfo Ucha”.

El inmueble, situado en el número 186 de la calle Magdalena, “nació” en 1912 como una ampliación por la parte posterior de la antigua sede ferrolana del Correo Gallego, en Real, explicó posteriormente el gobierno local. Este edificio, señala, albergaba, además de la imprenta, el estudio profesional y la vivienda particular del ilustre arquitecto.

Una vez rehabilitado, el edificio acogerá el mencionado museo, dedicando la planta baja y la entreplanta a exposiciones permanentes –donde se mostrarán, por ejemplo, los fondos particulares de la familia del profesional–, mientras que el primer piso se destinará a muestras temporales y el superior a almacenamiento.