Diario de Ferrol

Ferrol

El BNG reitera su exigencia de un tren de calidad para Ferrolterra

La formación instó esta mañana al Gobierno a cumplir con los compromisos a este respecto del acuerdo de investidura

Redacción
29/12/2025 21:56
Rueda de prensa del diputado Néstor Rego celebrada ayer frente a la estación de ferrocarril de Ferrol
Rueda de prensa del diputado Néstor Rego celebrada ayer frente a la estación de ferrocarril de Ferrol
Jorge Meis
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) reiteró esta mañana en Ferrol su exigencia al Gobierno central de que cumpla con los acuerdos de investidura en materia ferroviaria para el entorno de las tres comarcas. El diputado de la formación en el Congreso, Néstor Rego, acompañado del portavoz municipal de la agrupación, Iván Rivas, y otros alcaldes y representantes del BNG de Ferrolterra, ofreció una rueda de prensa frente a la estación de tren de la ciudad naval para dar cuenta de las diferentes acciones que se están realizando a nivel estatal para alcanzar este objetivo.

“O BNG conseguiu incorporar ao acordo de investidura a modernización da liña ferroviaria entre Ferrol e A Coruña, que debe implicar a duplicación da vía onde é posíbel, a eliminación de curvas, a electrificación e o bypass de Betanzos”, afirmó Rego Candamil, señalando que entre las reivindicaciones también se encuentra la reforma del servicio de ancho métrico hacia Ribadeo y su transformación en Cercanías. En este sentido, el diputado incidió en el apoyo del partido a todas estas acciones a nivel particular, señalando la gran manifestación convocada a finales de noviembre por el Foro Cidadán polo Ferrocarril, la cual, aseguró, debía considerarse “un punto de inflexión”.

A este respecto, el representante insistió en que la protesta tenía que ser “unha chamada de atención” para el Gobierno central, en tanto que no se trata de una reclamación del BNG, sino de todos los vecinos de Ferrolterra. De este modo, Néstor Rego afirmó que la formación “recolle” la propuesta de la entidad vecinal para impulsar una iniciativa conjunta en el Congreso, afirmando que el pasado día 23 se dirigieron “ás outras forzas que teñen representación na Galiza, PSOE, PP e Sumar”, para reclamar que se posicionen a nivel estatal respecto a esta petición.

Por su parte, el portavoz municipal de la formación nacionalista, Iván Rivas, incidió en la importancia de que la mencionada manifestación dé lugar a que “as diferentes administracións públicas asuman as súas responsablidades”. A nivel local, apuntó, el Concello debe ejercer de “canle de comunicación” con instancias superiores, mientras que la Xunta debe exigir al Estado “que transfira as competencias en infraestruturas ferroviarias e desenvolva unha rede propia de tren”. El Gobierno central, por su parte, debe implementar ciertas medidas “de maneira inmediata” y otras a corto plazo “para dar conta dese compromiso” con estas demandas.

