Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El área de RRHH abrirá en enero el plazo para la actualización de la bolsa de trabajo municipal

El Concello recuerda que aquellos que ya estén inscritos deberán renovar su inscripción en este mismo período

Redacción
29/12/2025 22:08
La última edición del BOP también incluye la aprobación definitiva de la nueva RTP
La última edición del BOP también incluye la aprobación definitiva de la nueva RTP
E.C.
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El área de Recursos Humanos del Concello de Ferrol anunció ayer la apertura, entre el 1 y el 31 de enero de 2026, del plazo de inscripción y actualización de la bolsa de trabajo municipal. Este procedimiento, recordó la administración ferrolana, responde al reglamento de selección de personal funcionario interino y laboral temporal aprobado por el pleno a finales de febrero de 2019.

Este proceso, con una vigencia de dos años, tiene como objetivo tanto la incorporación de nuevos aspirantes como la renovación del listado de aquellos ya incluidos. En este sentido, el Consistorio recordó que, con la publicación de la relación definitiva el próximo ejercicio, dejará sin efecto la anterior, de 2024, por lo que todas aquellas personas que ya se encontraban en ella y quieran seguir permaneciendo en la bolsa deberán actualizar su documentación.

“Cando chegamos ao goberno municipal, atopámonos cunha situación de abandono”, afirmó ayer la concejala responsable del departamento de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, señalando que las bolsas de empleo estaban sin actualizar desde 2017. Así, de acuerdo con el reglamento municipal, en 2024 se renovaron por primera vez desde dicho ejercicio, un procedimiento que ahora se repetirá.

Así, los nuevos aspirantes y aquellos que se encontraban en el anterior listado deberán completar el procedimiento antes del mes de febrero, aportando la documentación requerida para cada categoría que puede consultarse en el propio reglamento. Esta operación se realizará, salvo por imposibilidad técnica, a través de la sede electrónica.

Aprobaciones

El anuncio de apertura de la bolsa de empleo no fue el único de relevancia que incluía la edición de ayer del Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Así, la publicación institucional también incorpora los avisos de aprobación definitiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y del Plan de control tributario del Concello.

De este modo, los interesados pueden consultar ya las directrices de esta iniciativa de carácter fiscal, mientras que en el caso de la RPT se oficializa el documento, que entrará en vigor el próximo día 31.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de un grupo de jóvenes tras una larga Nochevieja el pasado mes de enero

Ferrolterra quiere marcha en Nochevieja: las fiestas públicas se multiplican en las comarcas
Marta Corral
Imagen de archivo de Naranjo, en el centro de la imagen, y su equipo

La hostelería de Ferrol se prepara para el “maratón” del 31 que empieza a mediodía y no acaba hasta el amanecer
Marta Corral
Imagen de archivo de un grupo celebrando en la calle Magdalena

Entre el Toñy y el Sevilla: la ‘tardevieja’ se prevé de nuevo multitudinaria en Ferrol
Marta Corral
Cao, con el subdelegado del Gobierno, en su despacho

Abalde agradece los servicios prestados al excapitán marítimo, Jorge Cao
Redacción