El área de RRHH abrirá en enero el plazo para la actualización de la bolsa de trabajo municipal

La última edición del BOP también incluye la aprobación definitiva de la nueva RTP E.C.

El área de Recursos Humanos del Concello de Ferrol anunció ayer la apertura, entre el 1 y el 31 de enero de 2026, del plazo de inscripción y actualización de la bolsa de trabajo municipal. Este procedimiento, recordó la administración ferrolana, responde al reglamento de selección de personal funcionario interino y laboral temporal aprobado por el pleno a finales de febrero de 2019.

Este proceso, con una vigencia de dos años, tiene como objetivo tanto la incorporación de nuevos aspirantes como la renovación del listado de aquellos ya incluidos. En este sentido, el Consistorio recordó que, con la publicación de la relación definitiva el próximo ejercicio, dejará sin efecto la anterior, de 2024, por lo que todas aquellas personas que ya se encontraban en ella y quieran seguir permaneciendo en la bolsa deberán actualizar su documentación.

“Cando chegamos ao goberno municipal, atopámonos cunha situación de abandono”, afirmó ayer la concejala responsable del departamento de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, señalando que las bolsas de empleo estaban sin actualizar desde 2017. Así, de acuerdo con el reglamento municipal, en 2024 se renovaron por primera vez desde dicho ejercicio, un procedimiento que ahora se repetirá.

Así, los nuevos aspirantes y aquellos que se encontraban en el anterior listado deberán completar el procedimiento antes del mes de febrero, aportando la documentación requerida para cada categoría que puede consultarse en el propio reglamento. Esta operación se realizará, salvo por imposibilidad técnica, a través de la sede electrónica.

Aprobaciones

El anuncio de apertura de la bolsa de empleo no fue el único de relevancia que incluía la edición de ayer del Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Así, la publicación institucional también incorpora los avisos de aprobación definitiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y del Plan de control tributario del Concello.

De este modo, los interesados pueden consultar ya las directrices de esta iniciativa de carácter fiscal, mientras que en el caso de la RPT se oficializa el documento, que entrará en vigor el próximo día 31.