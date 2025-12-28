Receta | Centolla con aliño

¿Cuál es el plato de moda estas Navidades? “La centolla de ría”, responde el chef Daniel Espasandín, director de Montes de Galicia, considerado el mejor restaurante de Madrid según TripAdvisor y reconocido en los Premios Lito como uno de los grandes referentes de la Comunidad. “Es un producto que exige cocinarse con esmero y dedicarle tiempo pero, cuando se hace bien, no necesita nada más para convertirse en un plato extraordinario”, asegura.

Lejos de fórmulas complejas, la receta de la centolla que sugiere el chef de Montes de Galicia parte de una técnica tradicional, ejecutada con rigor.

Ingredientes

Centolla

Agua

Sal

Laurel

Para el aliño: media cucharada de pepinillo, media de cebolla pochada con ajo y vino blanco y media cucharada de Jerez.

Elaboración

El primer paso es determinante: una olla amplia al fuego con agua abundante. Cuando rompe a hervir, se añade sal y laurel, sin más elementos que distraigan el sabor del marisco. “La centolla se introduce boca abajo, se tapa la olla y se cuece exactamente diez minutos. Tapar es clave para que la cocción sea rápida y uniforme”, explica el chef.

Tras ese tiempo, la cocción se corta de inmediato: el molusco se sumerge en un bol con agua y hielo, esta vez colocada boca arriba, donde permanece otros diez minutos hasta enfriarse por completo. “Este contraste fija la carne y evita que se pase”, detalla Espasandín.

Una vez fría, comienza el trabajo más delicado. Se retiran las patas y se abre la parte superior del caparazón. La centolla se limpia cuidadosamente y se parte por la mitad para aprovechar toda la carne, que se extrae y se deposita directamente en el propio caparazón.

Pero, ¿qué lleva el aliño que marca la diferencia? Según Espasandín, es una combinación mínima y muy medida: media cucharada de pepinillo, media de cebollita pochada con ajo y vino blanco y media cucharada de Jerez. Todo se mezcla con la carne, se prueba y, solo si es necesario, se ajusta de sal. “Aquí no hay margen para excesos. El aliño acompaña, no protagoniza, para darle la importancia total a la centolla”, resume.

Las patas se machacan ligeramente para facilitar su consumo posterior, un gesto que, según el chef, se hace “pensando en el comensal”, para el que se le prepara un emplatado tan funcional como atractivo: el caparazón relleno se coloca sobre un lecho de sal gruesa para fijarlo, mientras las patas se distribuyen alrededor. “Además de ser estético, aporta estabilidad y comodidad”, apunta Espasandín. El resultado es un plato que combina potencia, elegancia y una presentación que invita a compartir.