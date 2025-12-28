Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Receta | Centolla con aliño

Redacción
28/12/2025 05:15
Receta de centolla con aliño
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

¿Cuál es el plato de moda estas Navidades? “La centolla de ría”, responde el chef Daniel Espasandín, director de Montes de Galicia, considerado el mejor restaurante de Madrid según TripAdvisor y reconocido en los Premios Lito como uno de los grandes referentes de la Comunidad. “Es un producto que exige cocinarse con esmero y dedicarle tiempo pero, cuando se hace bien, no necesita nada más para convertirse en un plato extraordinario”, asegura.

Lejos de fórmulas complejas, la receta de la centolla que sugiere el chef de Montes de Galicia parte de una técnica tradicional, ejecutada con rigor.

Ingredientes

  • Centolla
  • Agua
  • Sal
  • Laurel
  • Para el aliño: media cucharada de pepinillo, media de cebolla pochada con ajo y vino blanco y media cucharada de Jerez.

Elaboración

El primer paso es determinante: una olla amplia al fuego con agua abundante. Cuando rompe a hervir, se añade sal y laurel, sin más elementos que distraigan el sabor del marisco. “La centolla se introduce boca abajo, se tapa la olla y se cuece exactamente diez minutos. Tapar es clave para que la cocción sea rápida y uniforme”, explica el chef.

Tras ese tiempo, la cocción se corta de inmediato: el molusco se sumerge en un bol con agua y hielo, esta vez colocada boca arriba, donde permanece otros diez minutos hasta enfriarse por completo. “Este contraste fija la carne y evita que se pase”, detalla Espasandín.

Una vez fría, comienza el trabajo más delicado. Se retiran las patas y se abre la parte superior del caparazón. La centolla se limpia cuidadosamente y se parte por la mitad para aprovechar toda la carne, que se extrae y se deposita directamente en el propio caparazón.

Pero, ¿qué lleva el aliño que marca la diferencia? Según Espasandín, es una combinación mínima y muy medida: media cucharada de pepinillo, media de cebollita pochada con ajo y vino blanco y media cucharada de Jerez. Todo se mezcla con la carne, se prueba y, solo si es necesario, se ajusta de sal. “Aquí no hay margen para excesos. El aliño acompaña, no protagoniza, para darle la importancia total a la centolla”, resume.

Las patas se machacan ligeramente para facilitar su consumo posterior, un gesto que, según el chef, se hace “pensando en el comensal”, para el que se le prepara un emplatado tan funcional como atractivo: el caparazón relleno se coloca sobre un lecho de sal gruesa para fijarlo, mientras las patas se distribuyen alrededor. “Además de ser estético, aporta estabilidad y comodidad”, apunta Espasandín. El resultado es un plato que combina potencia, elegancia y una presentación que invita a compartir.

logo xunta conselleria do mar positivo
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los dos titánes en pleno enfrentamiento junto a las instalaciones de Navantia Fene

El ataque de una criatura colosal obliga a Navantia Ferrol a mostrar su arma secreta
Redacción
Rueda de prensa de O Parrulo Hablan Dennis Berthod y Gerard Casas

Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: “Ellos tenían una marcha más”
Iago Couce
Profesionales ferrolanos tras una concentración celebrada el pasado julio

La parte social acusa al Concello de mentir y restar importancia al conflicto con el cuerpo de bomberos
Redacción
La rehabilitación de viviendas ha impulsado el sector en algunos barrios durante los últimos años

El sector inmobiliario en Ferrol despide 2025 con una evolución positiva
J Guzmán