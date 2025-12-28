La Cofradía de Ferrol colabora con el menú navideño de la Cocina Económica de A Coruña

Entrega de productos de la ría donados por el pósito ferrolano a la Cocina Económica de Ferrol la pasada semana Cedida

La Navidad es una época de encuentros y de celebraciones, pero también para la solidariadad. Esto es algo que saben muy bien en la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, que desde hace años aporta su granito de arena en la elaboración de menús navideños de la Cocina Económica local.

No obstante, desde hace dos años, el pósito ferrolano ha querido ampliar su alcance a este respecto, colaborando con esta misma institución en la ciudad herculina. Así, por segundo ejercicio consecutivo, la entidad que preside Gustavo Chacartegui aportará los frutos de su trabajo –y otros adquiridos por cuenta propia– de cara a ofrecer a los usuarios coruñeses de la Cocina Económica un almuerzo muy especial.

“Podríamos decir que este es nuestro tercer año”, explica el patrón mayor. “El primero empezamos con la de Ferrol. Habíamos capturado una buena cantidad de vieira, así que pregunté cuánta gente había, eran unos 100, que luego resultaron ser 150”, relata, señalando que la propuesta se llevó a la Junta y logró el apoyo unánime de los socios, donándose así una unidad por comensal.

En este sentido, el responsable de la Cofradía detalla que tiempo atrás la entidad profesional destinaba los descartes –producto fresco en buenas condiciones que no se había vendido a lo largo de la jornada– a la Cocina Económica ferrolana durante estas fechas, pero que a raíz de la apertura de la pescadería de la lonja ya no se contaba con estos remanentes. Tras varios años sin poder destinar producto a la entidad social, se entró en contacto con la misma, y así comenzó la nueva colaboración.

Un año después, apunta Chacartegui, quisieron ampliar horizontes y abordaron la situación con la institución herculina. “¿Qué pasó? Que cuando llegué allí a hablar con ellos, descubrí que tenían 1.500 personas, así que les dije que queríamos ayudar, pero que éramos una Cofradía relativamente pequeña, a lo que me respondieron que con cualquier cosa sería suficiente”. A raíz de este encuentro, el representante de los mariscadores y los responsables de la entidad acordaron que el pósito aportaría lo que pudiese permitirse para la elaboración del menú y que el resto lo compraría la institución.

De este modo, la asociación profesional donará almeja y otros productos de la ría, además de mejillones de Vigo adquiridos entre todos los socios a un suministrador de confianza –que no obtendrá beneficios, dado que también lo hace para colaborar– para así poder ofrecer una paella o fideuá a los usuarios de la Cocina Económica de A Coruña. Tal y como avanzó Chacartegui, los mariscos serán llevados el próximo martes a las instalaciones coruñesas de cara a preparar el menú del próximo día 31.