Educación

La capacidad de superación de un estudiante de Ferrol y otro de As Pontes tienen premio

Cada uno recibirá una beca de 1.000 euros

Redacción
28/12/2025 17:40
Instalaciones del IES Ferrol Vello
Instalaciones del IES Ferrol Vello
Emilio Cortizas
Entre los ganadores de los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria al rendimiento académico de la Xunta de Galicia figuran dos estudiantes de la zona. Los afortunados, que recibirán una beca de 1.000 euros cada uno, cursan su formación en los IES Ferrol Vello y Moncho Valcarce, de As Pontes.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional entrega estos galardones a trayectorias ejemplares en esta etapa formativa, persiguiendo la igualdad de oportunidades.

Se trata de un reconocimiento especial a una serie de alumnos que presentan una fuerte capacidad de superación ante las adversidades, ya sean de carácter personal, educativo o de su entorno.

De esta manera, se pone el foco públicamente en el compromiso, dedicación y aprovechamiento académico de los estudiantes, que al mismo tiempo contribuyen a reforzar un sistema educativo basado en la excelencia, la equidad y el desarrollo personal.

Todas las candidaturas fueron propuestas por los docentes de los centros y cada uno de los premios no solo incluyen la cuantía económica sino que también se entregará un diploma acreditativo, además de que la concesión figurará reflejada en el expediente académico. Por otro lado, los galardones son compatibles con otras ayudas o premios ya sean de entes públicos o privados.

