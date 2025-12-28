Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Jóvenes y comprometidos con la causa de aportar vida al Belén de la Orden Tercera

El histórico pesebre de la ciudad naval abre a diario gracias a la labor desinteresada de estos voluntarios

Montse Fernández
Montse Fernández
28/12/2025 21:34
Belén Orden Tercera reportaje
Belén Orden Tercera reportaje
Jorge Meis
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Ferrol cuenta con una visita obligada cada Navidad. Un tesoro en forma de belén que promueven desde la Orden Tercera y que atrapa a niños y mayores por igual. 

Cada tarde, desde las cinco, el ir y venir de visitantes es constante a las referidas instalaciones, donde por unos minutos uno puede trasladarse a la aldea de Belén, de mano de una incansable Zeltia, la entregada paje que este sábado recibía los halagos, y propinas, de los presentes al término de cada función por su implicación y esmero y, especialmente, por ese soniquete, “tan ferrolano ya”, que representa su forma de entonar cuando va mostrando cada figura del nacimiento.

Belén Orden Tercera reportaje
Interruptores, palancas y cables permiten manejar el belén desde la parte baja del mismo  
Jorge Meis

Inés Rendueles, hermana de Zeltia. es la otra paje que colabora, y bajo las tablas del pesebre se mueven como peces en el agua los jóvenes Pablo y Hugo. Por su parte, Yerai y Juan dan vida al día y a la noche y a los movimientos que se realizan desde el exterior. En el caso del segundo, también recibe a la gente que va llegando al edificio. “Siempre he trabajado de cara al público y me gusta mucho esto”, afirmaba el joven. quien destacaba que “lo que hace la gente de mi edad es muy aburrido, siempre lo mismo, aquí no hay tiempo para aburrirse y se respira mucha paz”, subrayó. 

Belén Orden Tercera reportaje
Cada movimiento está estudiado con el máximo detalle
Jorge Meis

Todos ellos tienen la misma entrega y esmero en el desarrollo de sus funciones. Si las pajes consiguen que el público no se pierda ninguno de los movimientos que recrean la vida en Belén, la labor de quienes se deslizan bajo la plataforma, en escasos metros con un movimiento preciso y acompasado, no es menos importante. 

Ellos son quienes permiten dar vida a cada una de las figuras móviles de este Belén histórico de la urbe naval, que encandila a quien lo visita.

Nos colamos en una de esas sesiones para conocer la reacción de los visitantes y el trabajo delicado de los jóvenes colaboradores que hacen realidad una escenificación única como la de esta creación, que es fruto de la labor minuciosa de un enamorado del belenismo como fue Alfredo Martín.

Belén Orden Tercera reportaje
El trabajo colaborativo de todos es fundamental para devolver todo a su estado tras cada función, pensando ya en la siguiente
Jorge Meis

Entre las visitas hay muchas familias de ferrolanos pero también de gente de otros puntos de la comarca, de Galicia y otras latitudes como Navarra, Castellón o Cuenca

Sin apenas espacio en la sacristía en la que habita este magnífico pesebre, la expectación contagia a los presentes desde el minuto uno, cuando la propia Ana Martín, sucesora de Alfredo Martín, presenta a la paje, que sorprende con su particular entonación. Cuando alguno se pierde, que es algo que puede acontecer debido a gran cantidad de figuras que componen el nacimiento, la propia paje señala con su dedo y los visitantes, que también se ayudan unos a otros a no perder el hilo de la historia, indicando a quien tienen al lado hacia donde han de mirar.

Belén Orden Tercera reportaje
Pablo y Hugo moviendo los hilos bajo el belén
Jorge Meis

Ella muestra cada uno de los oficios representados en el octogenario Belén que van cobrando vida con movimientos delicados y precisos, algo que se logra gracias al trabajo de los jóvenes que mueven todo el cableado de la instalación. 

Galería

Las entrañas del Belén de la Orden Tercera

Belén Orden Tercera reportaje Ver más imágenes

Para poder hacerlo, claro está, es obligado memorizar cada movimiento, cada cable y no equivocar los pasos. Tras una jornada llena de acción en la aldea de Belén, admirando el bullicio de sus moradores y visitantes, el sol se pone y llega la noche. 

En este momento, al término de la función, es cuando las casas, la luna y las estrellas muestran su luz y candor atrapando a los presentes con la fantástica melodía de fondo de “El Abeto”, una versión en castellano del cantante italiano Andrea Bocelli. Piel de gallina y hasta alguna lágrima de emoción se dejan ver entre los asistentes que han vivido una experiencia “REALMENTE” única.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La entidad recordó que estas conductas son una infracción de la Lei de Emerxencias de Galicia

Un individuo moviliza a los servicios de emergencia en Cedeira por una inocentada
Redacción
Entrega de productos de la ría donados por el pósito ferrolano a la Cocina Económica de Ferrol la pasada semana

La Cofradía de Ferrol colabora con el menú navideño de la Cocina Económica de A Coruña
J Guzmán
Ganadores y última clasificada de esta edición

Artábria da a conocer a los ganadores de su tradicional concurso de tortillas de patata
Redacción
Uno de los baches “históricos”, en la calle Navegantes

Canido tira de ingenio para denunciar los múltiples baches que se siguen acumulando por las calles del barrio
J Guzmán