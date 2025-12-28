Jóvenes y comprometidos con la causa de aportar vida al Belén de la Orden Tercera

Belén Orden Tercera reportaje Jorge Meis

Ferrol cuenta con una visita obligada cada Navidad. Un tesoro en forma de belén que promueven desde la Orden Tercera y que atrapa a niños y mayores por igual.

Cada tarde, desde las cinco, el ir y venir de visitantes es constante a las referidas instalaciones, donde por unos minutos uno puede trasladarse a la aldea de Belén, de mano de una incansable Zeltia, la entregada paje que este sábado recibía los halagos, y propinas, de los presentes al término de cada función por su implicación y esmero y, especialmente, por ese soniquete, “tan ferrolano ya”, que representa su forma de entonar cuando va mostrando cada figura del nacimiento.

Interruptores, palancas y cables permiten manejar el belén desde la parte baja del mismo Jorge Meis

Inés Rendueles, hermana de Zeltia. es la otra paje que colabora, y bajo las tablas del pesebre se mueven como peces en el agua los jóvenes Pablo y Hugo. Por su parte, Yerai y Juan dan vida al día y a la noche y a los movimientos que se realizan desde el exterior. En el caso del segundo, también recibe a la gente que va llegando al edificio. “Siempre he trabajado de cara al público y me gusta mucho esto”, afirmaba el joven. quien destacaba que “lo que hace la gente de mi edad es muy aburrido, siempre lo mismo, aquí no hay tiempo para aburrirse y se respira mucha paz”, subrayó.

Cada movimiento está estudiado con el máximo detalle Jorge Meis

Todos ellos tienen la misma entrega y esmero en el desarrollo de sus funciones. Si las pajes consiguen que el público no se pierda ninguno de los movimientos que recrean la vida en Belén, la labor de quienes se deslizan bajo la plataforma, en escasos metros con un movimiento preciso y acompasado, no es menos importante.

Ellos son quienes permiten dar vida a cada una de las figuras móviles de este Belén histórico de la urbe naval, que encandila a quien lo visita.

Nos colamos en una de esas sesiones para conocer la reacción de los visitantes y el trabajo delicado de los jóvenes colaboradores que hacen realidad una escenificación única como la de esta creación, que es fruto de la labor minuciosa de un enamorado del belenismo como fue Alfredo Martín.

El trabajo colaborativo de todos es fundamental para devolver todo a su estado tras cada función, pensando ya en la siguiente Jorge Meis

Entre las visitas hay muchas familias de ferrolanos pero también de gente de otros puntos de la comarca, de Galicia y otras latitudes como Navarra, Castellón o Cuenca.

Sin apenas espacio en la sacristía en la que habita este magnífico pesebre, la expectación contagia a los presentes desde el minuto uno, cuando la propia Ana Martín, sucesora de Alfredo Martín, presenta a la paje, que sorprende con su particular entonación. Cuando alguno se pierde, que es algo que puede acontecer debido a gran cantidad de figuras que componen el nacimiento, la propia paje señala con su dedo y los visitantes, que también se ayudan unos a otros a no perder el hilo de la historia, indicando a quien tienen al lado hacia donde han de mirar.

Pablo y Hugo moviendo los hilos bajo el belén Jorge Meis

Ella muestra cada uno de los oficios representados en el octogenario Belén que van cobrando vida con movimientos delicados y precisos, algo que se logra gracias al trabajo de los jóvenes que mueven todo el cableado de la instalación.

Galería Las entrañas del Belén de la Orden Tercera Ver más imágenes

Para poder hacerlo, claro está, es obligado memorizar cada movimiento, cada cable y no equivocar los pasos. Tras una jornada llena de acción en la aldea de Belén, admirando el bullicio de sus moradores y visitantes, el sol se pone y llega la noche.

En este momento, al término de la función, es cuando las casas, la luna y las estrellas muestran su luz y candor atrapando a los presentes con la fantástica melodía de fondo de “El Abeto”, una versión en castellano del cantante italiano Andrea Bocelli. Piel de gallina y hasta alguna lágrima de emoción se dejan ver entre los asistentes que han vivido una experiencia “REALMENTE” única.