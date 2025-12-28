Helena Segura-Torrella: “La obra de mi padre ha trascendido su tiempo”

Helena Segura Torrella, con la obra de su padre Jorge Meis

La exposición “Nada é fraxil...”, la antológica de Ricardo Segura Torrella que tanto tiempo llevaba esperando ha batido todos los récords del centro cultural Torrente Ballester, con un tirón inusitado en las ya más de veinte visitas guiadas que ofrece su comisario, Suso Basterrechea, que en los últimos meses ha trabajado mano a mano con Helena, su hija, en la selección de las obras.

El éxito de la muestra está íntimamente ligado, por lo tanto, al interés del público que reconoce al artista fallecido en el año 2000 como uno de los grandes pintores gallegos de su época, pero no solo eso. Su hija apunta que “ya ha pasado un número de años suficiente como para constatar que la obra de mi padre ha transcendido en el tiempo, sigue manteniéndose y teniendo valor y, por decirlo así, está pasando a la historia”.

Por ello, aunque la obra de Ricardo goza del reconocimiento en el mundo del arte, a su hija no deja de abrumarle la acogida que está teniendo la exposición. “Es realmente increíble; estoy sorprendida porque, aunque sé que la obra de mi padre es potente y tiene peso, nunca sabes cómo puede responder la gente ante las cosas. Creo que había ganas de ver su obra, sobre todo la menos conocida, porque no se ha expuesto tanto en Ferrol y muchos se sorprenden de la cantidad de obra y el tamaño”, explica la fotógrafa.

La obra de su padre no ha perdido ni un ápice de fuerza y, de hecho, una de las paletas que se exponen todavía mancha, como dice Suso Basterrechea, en las visitas guiadas

Creo que por eso va a trascender, porque no ha quedado obsoleta. El arte es así; lo que queda en el tiempo es lo que realmente vale. Lo otro se va desechando, el propio tiempo le va dando su lugar, y en este caso se trata de una obra muy actual, muy potente y al público le sigue llegando, que es lo que interesa en el arte, que le diga algo, que le llegue, pasen los años que pasen.

La pintura de mi padre no está anclada en ninguna época, es actual. En este caso transmite, a veces creo que incluso de más, pues hay gente a la que le resulta muy fuerte el trazo, el uso del color e incluso la temática –las máscaras, por ejemplo–, ese mundo interior que tenía mi padre. La paleta la encontré en nuestra casa, me manché y le advertí a Suso de que manchaba... Y se manchó, claro. Creo que es una muestra de que la pintura de mi padre sigue viva.

Hay varias etapas en la trayectoria artística de su padre, pero existe una especie de hilo conductor, invisible, que es ese apego a la tierra, a su casa y a su gente. ¿Lo ve así?

La temática es su entorno. Le encantaba su tierra; se sentía muy ferrolano y muy gallego, y las veces que salió lo hizo un poco a regañadientes porque lo empujaba mi madre. Le costaba mucho, aunque luego volvía encantado. Siempre sintió mucho apego por su tierra y por sus gentes. Él siempre le decía a sus alumnos que pintasen del natural; las cosas que tenía alrededor era lo que pintaba, también cuando viajaba por Galicia.

¿Fue complicado lleva a cabo el proceso de selección de lo que se quería mostrar?

Fue complejo porque había mucho donde elegir. Veíamos las obras y decíamos: “Este sí, y este también. Y este...”. Nos gustaba todo, pero, a pesar de ello, fue un proceso bonito volver a ver todas las obras. Suso tenía en la cabeza lo que quería hacer y tampoco queríamos meter muchísima obra, que tuviese espacio, que la respirase, no saturar las paredes. El resultado creo que es extraordinario.

Ricardo Segura Torrella estará en el Museo da Cidade de Ferrol. ¿Hay contactos con el Concello a este respecto?

Creo que es importante que haya obra de mi padre en el museo y el Concello también lo cree y está interesado. Y así será.