Sociedad

El Belén de la Merced vuelve a ganar el concurso Alfredo Martín

Ignacio Paz, en categoría Infantil, y Xairo Currás, en la de Familiares, se hicieron con los otros dos galardones del certamen

Montse Fernández
Montse Fernández
28/12/2025 09:58
El de la Merced también se puede visitar desde este viernes
El Belén  de la Merced ya se hizo con el primer premio en la categoría de asociaciones el año pasado
EC
Este domingo se entregan los premios a los mejores belenistas de la ciudad dando así por finalizada una exitosa edición del IV Concurso de Belenes Alfredo Martín, que volvió a batir récords de participación con medio centenar de candidaturas.

Según ha podido saber este periódico, el pesebre de la Cofradía de la Merced ha vuelto a ganar el primer premio en la categoría de asociaciones. "Combina tradición con un cariz lúdico y participativo que invita al visitante a observar cada detalle", apuntan desde la organización.

El segundo premio en esta misma modalidad ha sido para el Belén artesanal de la Concatedral de San Julián, que ha impulsado el Grupo Sacramental de Ferrol cumpliendo así un deseo trasladado en varias ocasiones por el obispo Fernando García Cadiñanos. Este Nacimiento es el primero que se ubica en el templo ferrolano.

Detalle del Belén de Fernando Pérez expuesto en la concatedral de San Julián
Detalle del Belén de Fernando Pérez expuesto en la concatedral de San Julián
EC

Asimismo, el tercer premio de la categoría se le ha otorgado a Asfedro, "por convertir el comedor de su centro en un espacio abierto al belenismo, con una composición muy cuidada,llena de matices y gran detallismo tanto en el exterior como en el interior de las edificaciones", precisan desde la organización.

Además, los miembros del jurado han querido también otorgar un accésit al Club Hípico Equo Alalma, por su "original montaje de un Belén viviente", que contó con la participación de niños y adultos y el soporte de animales".

Por su parte el primer premio en la categoría de belenes familiares se ha otorgado a Xairo Currás Porto y su "Belén de gran envergadura". La organización ha destacado el gran esfuerzo en la creación del mismo, en el que trabaja todo el año. También se ha valorado positivamente que este pesebre pueda ser visitado por el público.

Asimismo, el premio de categoría infantil ha recaído en el joven Ignacio Paz Pinto, "por su evolución y constancia que hacen de él, a pesar de su juventud, un prometedor belenista", destacan desde la organización del evento.

Cabe destacar que este año ha sido el primero en el que se ha incorporado esta categoría dedicada a los más pequeños, en tanto que constituyen el futuro del belenismo de una ciudad muy volcada con los Nacimientos. 

La repercusión del certamen es tal que la organización ha tenido que rechazar, un año más, candidaturas procedentes de otros puntos del territorio gallego y comarcal, ya que las bases establecen que los concursantes deben ser de la urbe naval, dado que el afán del certamen es que se consolide una red de belenes en la ciudad y su oportuna ruta belenística.

