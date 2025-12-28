Canido tira de ingenio para denunciar los múltiples baches que se siguen acumulando por las calles del barrio

Uno de los baches “históricos”, en la calle Navegantes Jorge Meis

El pasado día 20, el vídeo de un vecino lanzándose de cabeza y nadando en un charco de Canido, concretamente en la calle Muíño do Vento, se hizo viral por las redes sociales de la ciudad naval. La pieza, elaborada mediante una herramienta de Inteligencia Artificial y compartida por primera vez por el perfil de la AVV de este barrio, formaba parte de una campaña, aún en fase de elaboración, para dar visibilidad a la situación de los viales del distrito.

El problema, según explica Roberto Taboada, presidente de la entidad, viene de lejos, pero tras muchos años demandando una solución duradera más allá de los “parches”, la Vecinal, junto con la asociación Muíño do Vento y la Sociedade Recreativa Deportiva (SRD) de Canido, ha optado por tirar de humor de cara a denunciar la situación. La iniciativa, relata, nació “a raíz do estado lamentable do firme dos viais que temos no barrio”, apuntando que se ha llegado a un punto en el que hay zonas “que precisan xa non un rebacheado, senon un aglomerado importante”.

El detonante, no obstante, fue la reaparición de un bache “histórico” en la calle Poeta Pérez Parallé, que se reparó en numerosas ocasiones pero que se sigue produciendo, afirma. “Púxose un cono para visibilizalo, porque era incrible. Ti metes unha roda e xa te queda alí o coche, ademais de ser tamén un problema para o tránsito dos buses”, expone el representante –admitiendo, eso sí, que tras denunciarlo en las redes, este en concreto fue reparado la pasada semana–. Así, como desde las entidades que impulsan esta nueva campaña ya contaban con la experiencia de la propuesta “Canido en nomes” –una ruta para descubrir la nomenclatura de algunas calles del barrio–, se decidió tirar de ingenio y crear un proyecto similar en el que los puntos a visitar serán los baches más relevantes de la zona.

El “roteiro” contará con su propio repositorio fotográfico de los desperfectos Jorge Meis

Cabe destacar que, pese a tratarse de una actividad reivindicativa, no por ello va a estar carente de un intenso trabajo de campo previo, detallando Taboada que para su elaboración se está contando con personal técnico “e os nosos historiadores de cabeceira, como son a xente de Ferrolterra Antiga, para darlle un contexto histórico ás fochancas”. De este modo, la campaña, que se celebrará previsiblemente en enero, se encuentra en fase de recopilación de información gracias a la colaboración vecinal –la ruta cubrirá unos diez baches, pero las entidades ya tienen constancia de más de una veintena–.

“O roteiro vai ser pequeno, de menos dunha hora, porque é denunciativo, porque o obxeto é dar unha volta polo barrio e chamar a atención sobre as fochancas máis singulares e históricas”, poniendo como ejemplo una losa fracturada desde hace muchos años en el entorno de la calle 5, que se valló en múltiples ocasiones pero que nunca se arregló, y que “está a facer intransitable o paso de vehículos por alí”. A este respecto, Roberto Taboada insiste en que la propuesta contará con su propio repositorio fotográfico y que incluso se está estudiando la posibilidad de colocar códigos QR para ampliar información durante las futuras visitas a los desperfectos.

Por último, el presidente insiste en que no se trata de que la situación esté mejor o peor de lo que estaba antes, pero que, ante la “fartura” de los vecinos por el estado de sus carreteras, se quiere dejar constancia de cómo está el barrio de cara a la realización del plan especial de aglomerados anunciado por el Concello ferrolano.