El ataque de una criatura colosal obliga a Navantia Ferrol a mostrar su arma secreta

Los dos titánes en pleno enfrentamiento junto a las instalaciones de Navantia Fene Cedida

“¿Abrir Ferrol ao Mar? ¡Más bien abrir Ferrol a invasiones intergalácticas!”. Así de enfadado se mostraba Senén Orzuelo, vecino del barrio de A Magdalena que, como muchos otros ferrolanos, apenas da crédito a todo lo que ha presenciado en las últimas horas. Y es que, durante la jornada de ayer, la ciudad naval ha pasado de ser una pequeña urbe de fuerte tradición industrial en una esquina de la península a la primera y única línea de defensa de la Tierra contra una amenaza nunca vista. Y en el centro de todo, como suele acontecer con cualquier noticia de trascendencia por estos lares, el motor económico de la comarca: Navantia.

Así, el grupo naval público se ha visto obligado a desvelar antes de tiempo un proyecto secreto de carácter internacional desarrollado en conjunto con compañías de renombre como Lockheed Martin o Naval Group. Tiempo atrás, el comité de empresa de la factoría de Ferrol había denunciado que se estaban acometiendo en el astillero reformas de gran calado que no habían sido anunciadas y a las que los empleados de la principal no podían acceder, demandando a la Dirección explicaciones. No obstante, dado el silencio que posteriormente mantuvo al respecto la parte social, el aviso fue rápidamente olvidado.

De este modo, la llegada de un ser de proporciones titánicas a la ría ferrolana procedente del espacio -fuentes consultadas concretan que desde la Luna- ayer sábado poco después de las diez de la mañana, forzaron al ente público a desvelar el as bajo la manga de la humanidad. Un robot gigante, más concretamente un “mecha”, desarrollado en exclusiva para enfrentar con valentía todo aquel que ose amenazar nuestro planeta.

Los hechos

El detonante de toda esta situación parece haber sido el inicio de las obras en la muralla del Arsenal, detallando testigos presenciales que, durante el acto oficial de comienzo del derribo, el pasado día 19, se dejó al descubierto una extraña urna que estaba enterrada bajo el paredón defensivo. Tras su posterior apertura, una especie de humo verde salió de su interior, materializándose en una mujer de avanzada edad vociferando que “después de 10.000 años” era libre y riéndose como una maniaca, solo para desvanecerse poco después.

Momento de la rueda de prensa ofrecida por el comité de Navantia Ferrol tras el enfrentamiento D.A.

Una semana más tarde, la señora regresó, y esta vez no estaba sola. Como se señaló, en torno a las diez de la mañana de ayer sábado, la criatura, una especie de león negro antropomórfico y con alas, de unos 100 metros de altura y enfundado en una brillante armadura dorada, aterrizó procedente del espacio en aguas de la ría, a la altura del castillo de San Felipe. En paralelo, la mujer apareció con un fogonazo en los despachos de Alcaldía, demandando un encuentro con el líder de nuestra especie.

Tal y como relató poco después el Concello a través de una nota de prensa, el alcalde, José Manuel Rey, ejerció de representante humano al no haber a mano ningún otro mandatario de una administración superior. Las demandas de la mujer, que se presentó como Rita Repulsa, eran sencillas: la rendición absoluta de la Tierra bajo la amenaza de que su criatura, más otras que podría invocar, destruyese sin miramientos nuestra civilización. De esta forma, el mensaje fue transmitido de inmediato al Gobierno central, que a su vez convocó una reunión de emergencia con todos los líderes mundiales, dando comienzo a la operación “Prehistoria Mecánica”.

La defensa

En apenas dos horas -Repulsa dio un día de plazo para responder a sus exigencias-, sonaron todas las alarmas del astillero, al tiempo que grúas y edificios comenzaban a moverse al unísono, despejando una superficie cercana a los 150.000 metros cuadrados. Y en el centro de ese gigantesco espacio, ocupando casi su totalidad, una compuerta circular que dada su magnitud no se apreciaba a simple vista, comenzó a abrirse lentamente.

En paralelo, una comitiva de la Armada y el Ministerio de Defensa se presentó en el palacio municipal solicitando la celebración inmediata de una Xunta de Voceiros. En la misma, se comunicó a los portavoces de las fuerzas políticas con representación en la Corporación que, si bien las Fuerzas Armadas contaban con profesionales altamente especializados en esta clase de labores, serían ellos, por su conocimiento del terreno y años de trabajo coordinado para lograr que los plenos durasen más que una maratón de Regreso al Futuro, los que, capitaneados por el alcalde, pilotarían el robot.

El alcalde, acompañado de los portavoces municipales, en sus uniformes de combate Cedida

Así, Pamen Pieltain (PP), Ángel Mato (PSOE), Iván Rivas (BNG) y Jorge Suárez (FeC), con Rey Varela al frente, se enfundaron en armaduras especiales, muy sinuosas y de vivos colores -que generaron ciertas tensiones entre el regidor y el portavoz socialista porque querían intercambiarse el color, pero no el liderazgo, y la petición de agenciarse el rosa por parte de Suárez para evitar estereotipos-, y salieron a derrotar el mal. De este modo, los representantes fueron trasladados a la factoría ferrolana, donde, tras hacer un par de poses molonas, tomaron contacto por primera vez con las armas que los acompañarían de ahora en adelante en su lucha contra las fuerzas de la diabólica Rita Repulsa.

El combatiente definitivo

Según relataron tras la batalla representantes del comité de empresa, el artefacto ideado por Navantia consistía en un robot gigante formado por cinco vehículos más pequeños pero notablemente poderosos. “A verdade, nunca entendimos a teima de que tivesen forma de dinosaurios, pero ao parecer era unha esixencia da presidencia da compañía”, relató ayer por la tarde Juan Carlos Díaz (MAS), presidente del organismo de representación, explicando que “nos contaron do proxecto cando comezamos a facer ruido e levamos traballando niso dende entón”. En este sentido, Díaz Rico afirmó que las fragatas F-110 eran poco más que una tapadera para este proyecto y que el mayor reto durante todo este tiempo radicó en mantener el secreto frente a los compañeros de las auxiliares. “Mira que hai moito rabudo, pero ninguén pode creer que está a facer unhas jackets con forma de cornos de triceratops”, añadió.

En cuanto al enfrentamiento, que afortunadamente se saldó rápidamente y sin heridos al mantenerse en el centro de la ría -concretamente en el entorno de As Pías-, comenzó de forma caótica, generando momentos de gran tensión ante la previsión de una inevitable derrota. Los representantes, a bordo de sus vehículos de combate, trataron de atacar a la bestia cada uno por su lado, siendo despachados en cuestión de segundos por los espadazos de su colosal adversario. Por suerte, cuando se encontraban a las puertas del fracaso, todos ellos recordaron al unísono aquello que les hacía fuertes. Y en las radios de todo Ferrol, como un canto a la libertad, comenzó a escucharse a Iván Rivas denunciando el rescate de Emafesa, Ángel Mato afirmando que el alcalde vive de proyectos heredados, Suárez lamentando los ataques populares al Apalpador, y el regidor, con gran coraje, propugnando que “Ferrol es una ciudad lógica enclavada en una tierra mágica” -Pieltain decidió valientemente cederle la palabra a Rey Varela, como en todas las Xuntas de Goberno Local-.

Finalmente, con sus poderes en armonía, los portavoces lograron desatar el poder de la máquina, combinándose en un colosal ingenio capaz de mirar frente a frente a su dorado adversario. Así, tras conjurar un mandoble para contrarrestar el filo de su rival, comenzó un nuevo “round”, que venció de forma abrumadora después de un par de espadazos certeros, la criatura surgida de las entrañas de Navantia. La primera batalla de los poderosos guerreros consistoriales finalizó con una vistosa explosión pirotécnica, a la que el enorme robot dio la espalda de forma chulesca, a la que siguió la desaparición de la villana Repulsa en una nube verdosa entre alaridos asegurando que se vengaría. ¿Qué nos espera a partir de ahora? ¿Qué nuevos enemigos nuestros representantes deberán enfrentar? De momento es toda una incógnita, pero lo que es seguro es que siempre tendremos velando por nosotros a cinco inesperados héroes capaces de ejercer violencia indiscriminada contra todo aquel que amenace ese pequeño lugar donde se acaba el mar.