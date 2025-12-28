Mi cuenta

Encontro

As “Sombras que buscan luz” de Rafael López Loureiro expóñense esta semana en Cedeira e Ferrol

O autor continúa dando a coñecer a súa particular linguaxe plástica, que reivindica un "arte efémero"

Redacción
28/12/2025 18:21
Imaxe da unidade didáctica "Siluetas para un teatro de sombras"
Imaxe da unidade didáctica "Siluetas para un teatro de sombras"
Cedida
O mestre e investigador Rafael López Loureiro continúa dando a coñecer a súa serie de cartafois “Sombras que buscan luz”, inspirados naquelas “Siluetas para un teatro de sombras” que chegaron gratuítamente aos centros de ensino da comarca. Esta semana realizará dúas paradas para a presentación, que se complementará coa exposición de láminas e desfile de imaxes “Natureza fundida a negro”: este luns 29, ás 20.00 horas no auditorio municipal de Cedeira, e o venres 2 de xaneiro, ás 19.30 no Museo de Historia Natural da SGHN en Ferrol.

A partir daquela primeira experiencia coa unidade didáctica das “Sombras que busan luz”, nacida en 1994 no colexio das Somozas, Rafael López Loureiro foi atopando unha linguaxe plástica persoal que se recoñece ao lonxe nas súas obras, ilustracións realizadas a base de composicións, ateigadas de pequenos e máis grandes detalles.

Tesouras, fotocopias e pegamento de barra son os humildes instrumentos do artista, reivindicando ao tempo as formas de “arte efémero”.

