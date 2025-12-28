Artábria da a conocer a los ganadores de su tradicional concurso de tortillas de patata

Ganadores y última clasificada de esta edición Cedida

La Associaçom Cultural Artábria despidió este mediodía con un nuevo éxito de participación la décimo primera edición de su ya tradicional concurso de elaboración de tortilla de patatas. La cita, que comenzó a la una del mediodía en el centro social de la entidad, contó con un total de doce contendientes, siendo finalmente el vecino Roberto Vázquez el que se hizo con el primer premio, con 78 puntos, seguido de Francisco Maceira y Beatriz Corredoira, con 58 y 54, respectivamente. La última clasificada, que se llevó a casa la afamada Culher de pau, fue Chinolas Teijeiro, que en la edición anterior se hizo con la segunda posición –lo que demuestra el nivel alcanzado este año–.

Y es que, como destacó Artábria tras la entrega de los galardones, el presente fue uno de los mejores años en cuanto a la calidad de las tortillas presentadas, señalando que algunas de las ganadoras históricas de la propuesta –como Ánxos Fernández, que se hizo con la victoria en 2023 y 2024, o Glória Martíns, con tres oros en el cinturón–, no lograron alcanzar el podio. El jurado estuvo compuesto por 30 personas, que valoraron el sabor, grosor y originalidad de las tortillas.