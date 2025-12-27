Mi cuenta

Vacaciones escolares en el arqueódromo ferrolano

El Torrente Ballester acogió una actividad en el marco de su Cátedra de Arqueología, para los más pequeños de la casa

Redacción
27/12/2025 20:21
arqueódromo del Torrente taller infantil de Nadal
Taller infantil de vacaciones de Navidad l
Jorge Meis
La Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial que promueven la UDC y el Concello volvió a abrir este sábado la exitosa actividad del Arqueódromo

En este espacio del Centro Torrente Ballester se reunieron niños y niñas de 6 a 10 años con sus familias, que pudieron excavar en una recreación de un yacimiento e investigar en un laboratorio. 

arqueódromo del Torrente taller infantil de Nadal
Las familias disfrutaron de la actividad en la mañana del sábadol
Jorge Meis

La actividad, en la que tomaron parte niños y niñas con sus familias, corrió a cargo de Lucía Brage, doctora en Protección del Patrimonio Cultural. 

