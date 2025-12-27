Ferrol
Vacaciones escolares en el arqueódromo ferrolano
El Torrente Ballester acogió una actividad en el marco de su Cátedra de Arqueología, para los más pequeños de la casa
La Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial que promueven la UDC y el Concello volvió a abrir este sábado la exitosa actividad del Arqueódromo.
En este espacio del Centro Torrente Ballester se reunieron niños y niñas de 6 a 10 años con sus familias, que pudieron excavar en una recreación de un yacimiento e investigar en un laboratorio.
La actividad, en la que tomaron parte niños y niñas con sus familias, corrió a cargo de Lucía Brage, doctora en Protección del Patrimonio Cultural.