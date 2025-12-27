Vacaciones escolares en el arqueódromo ferrolano

Taller infantil de vacaciones de Navidad l Jorge Meis

La Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial que promueven la UDC y el Concello volvió a abrir este sábado la exitosa actividad del Arqueódromo.

En este espacio del Centro Torrente Ballester se reunieron niños y niñas de 6 a 10 años con sus familias, que pudieron excavar en una recreación de un yacimiento e investigar en un laboratorio.

Las familias disfrutaron de la actividad en la mañana del sábadol Jorge Meis

La actividad, en la que tomaron parte niños y niñas con sus familias, corrió a cargo de Lucía Brage, doctora en Protección del Patrimonio Cultural.