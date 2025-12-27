Siguen en descenso los casos de gripe en la zona de Ferrol

La presión sanitaria por esta cuestión es muy baja en este momento Emilio Cortizas

Según el balance semanal que publica la Consellería de Sanidade sobre el avance y evolución de la gripe en Galicia, los casos siguen un ritmo decreciente en todas las áreas gallegas, con un descenso general de consultas en la atención primaria del 5%.

Esos datos genéricos también indican que el grupo de edad con mayor tasa de consultas sigue correspondiéndose con los niños de menor edad, de 0 a 4 años, con 250 visitas al médico por cada 100.000 habitantes. Le sigue la ciudadanía entre 5 y 19 años, con 155 atenciones.

También los ingresos han caído en toda Galicia con respecto a la semana anterior, pasando de 387 a 339 entradas en planta hospitalaria.

En Ferrol la tasa semanal de consultas por todas las infecciones respiratorias alcanza las 154,5 por cada 100.000 habitantes. Por su parte, las de Covid se han situado en 1,6 atenciones frente a las 52,8 de la gripe.

Asimismo, las hospitalizaciones por esta causa en el Área Sanitaria de Ferrol durante la semana 51 del año han caído hasta las 6,4 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del valor alcanzado en la 46, que se situaba en 18,7. Por covid la tasa se sitúa muy por debajo, en 0,5.

Socialización

Como suele ocurrir con fechas señaladas en las que la socialización se incrementa, como la Navidad, lo lógico es pensar que se producirá un repunte de los datos ya de cara al próximo mes de enero, al igual que ha acontecido en otras campañas navideñas.

Así pues, tras el análisis de los datos que recoge y publica Sanidade, la ola de gripe se sitúa ahora mismo en un nivel medio-bajo y en fase decreciente.

Las autoridades sanitarias siguen pidiendo a la población que actúen con precaución y que utilicen los medios a su alcance como las mascarillas para evitar la proliferación del virus en caso de estar infectados.