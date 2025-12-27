O Talentiño, candidato oficial a los premios Mestre Mateo con el videoclip de su sintonía

Participantes en la categoría danza lírica, este año en el Jofre Jorge Meis

Desde los premios Mestre Mateo comunican la admisión de la candidatura de O Talentiño, el certamen de jóvenes talentos que empezó a gestarse en un encuentro en Canido en 2023 y que este año ya celebró su gran final en el emblemático teatro Jofre. La noticia supone un nuevo impulso para el concurso, que tiene la posibilidad de ser uno de los ganadores de los galardones con el videoclip de su sintonía.

Este trabajo nace de la unión de fuerzas, en un equipo de profesionales vinculados al panorama cultural y audiovisual de Galicia. Así, la cantante eurovisiva Lucía Pérez firma la composición junto a los músicos Xabier Vizcaíno y Joaquín Enríquez. De la misma forma que aporta este último artista, la letra también lleva sello ferrolano gracias a la creación del reconocido escritor Antón Cortizas.

Por otro lado, la parte técnica corrió a cargo de Alex Uzal, de Filmate, responsable de la grabación audiovisual y de la edición del videoclip. Además, en el equipo de producción figuran los nombres de Chelo Carballal, José María Losada y Eva Amboage como ayudantes, el sonido en directo fue obra de Andrés Bereijo y Javier Castro, mientras que de la fotografía se ocupó Verónica Crespo.

El certamen

En el año 2026, O Talentiño celebrará la cuarta edición de un concurso en el que todos los participantes reciben regalos aparte de pasar a integrarse en la gran familia del certamen, que contempla cuatro categorías diferentes: vocalistas, instrumentistas, danza y variedades.

Además, la propuesta constituye una plataforma de talento joven gracias a los vídeos resúmenes y con entrevistas que realizan, así como al catálogo en el que pasan a incluirse los elegidos por el jurado.