Diario de Ferrol

Sociedad 

Manos Unidas logra recaudar más de 8.500 euros en ventas de su tradicional rastrillo de Navidad

La ONG ha superado las cifras del año anterior y hace balance positivo de este 2025 que termina

Montse Fernández
Montse Fernández
27/12/2025 16:27
Rastrillo de Manos Unidas
Un momento de la inauguración del rastrillo en pasado mes de noviembre
Emilio Cortizas
Un año más la ciudad de Ferrol se vuelca con las acciones solidarias que promueven diferentes colectivos de ayuda a la sociedad como Manos Unidas, que echó el cierre de su tradicional rastrillo solidario a mediados de mes de diciembre después de tres semanas abierto al público. “Hemos dado salida a casi todo el material que nos habían donado, los cuadros que nos facilitó la diócesis, algunos de gran envergadura se han podido vender casi todos, pero también ha ido muy bien la venta de nuestro merchandising, que gusta mucho durante todo el año”, explica Remedios Rey Horjales, la presidenta de la entidad. 

Rey también sostiene que “rara es la ocasión que la ciudad no apoya las diferentes causas que promovemos, y eso que este año se puede decir que la climatología no nos acompañó nada, había jornadas enteras en las que la lluvia no daba un respiro, nunca nos llovió tanto y eso condiciona mucho que la gente salga o no de sus casas, pese a ello, hemos superado la recaudación del año pasado. 

La ONG logró recaudar este ejercicio 8.542,07 euros. “Aquí las cuentas son siempre muy claras”, precisaba Rey Horjales sobre los beneficios de la venta del rastrillo benéfico, que han superado incluso los del año pasado y eso pese a que el tiempo no ayudó.

Balance positivo 

La máxima responsable de Manos Unidas en Ferrol repasa el año destacando entre otras cuestiones el haber satisfecho un deseo de la organización como es el de contar con un grupo de voluntarios jóvenes, con la incorporación de cuatro miembros, que han “rejuvenecido” algo a la ONG, que tiene colaboradores, mayoritariamente, de más de 65 años.

También destacan de este año el respaldo de la Autoridad Portuaria para poder situar un punto de venta de merchandising en el puerto, para ofrecer el material a los cruceristas que llegan a la urbe. Asimismo, han llevado su espacio de venta en algunas parroquias de la diócesis, para mostrar sus productos antes y después de los oficios religiosos. 

En este mes de diciembre colaboraron también en otra iniciativa que aplauden y que se ha promovido desde Navantia. “Nos llamaron para decirnos que nos ofrecían la posibilidad de llevar nuestros productos al interior del astillero, a un mercado solidario, junto con otras asociaciones de la ciudad, y fue muy positivo y los trabajadores de la factoría colaboraron con la causa”, explica Remedios Rey. 

La responsable también se muestra muy satisfecha por el importe impulso que se le está dando a las Manos Unidas comarcales “están trabajando mucho y muy bien”.

