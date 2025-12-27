La parte social acusa al Concello de mentir y restar importancia al conflicto con el cuerpo de bomberos

Profesionales ferrolanos tras una concentración celebrada el pasado julio AEC

El colectivo de bomberos de Ferrol volvió a cargar hoy sábado contra el gobierno local por su respuesta ante el anuncio de que se dejarían de prestar servicios extraordinarios y fuera de horario, acusándolo de mentir y de “quitar importancia” a esta problemática.

Así, la parte social ha querido responder punto por punto las observaciones del Concello, comenzando por el proceso de elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). A este respecto, insiste en que, tan pronto como se presentó el documento, “pedimos una reunión urgente con el alcalde” en la cual “le expusimos que no se contempla para nada la ampliación del cuerpo, así como que las valoraciones aportadas por la comisión redactora (...) no se ajustaban a la realidad en temas como el esfuerzo, el ambiente, la peligrosidad, la penosidad, etcétera”. En este sentido, el colectivo comunicó al regidor que iban a presentar alegaciones, a lo cual, afirman, este les solicitó “un voto de confianza y que iba a resolver nuestras peticiones”, pero que a día de hoy aún no han recibido respuesta.

Respecto al incremento de la plantilla, la representación sindical incide en que se mantiene el mismo desde 2023 –avanzando que no se modificará el próximo ejercicio– y que se compone de un jefe, un sargento en turno de mañana, diez cabos, dos conductores y 40 bomberos. A modo de ejemplo, señalan que el servicio hoy sábado se prestó con cuatro efectivos hasta las 16.00 horas, cuando se incorporó un quinto, frente a los siete que establece como mínimo el propio Concello o los ocho que recomienda un informe de riesgos laborales.

En cuanto al tema de los salarios y las horas extra, por un lado, la parte social asevera que, tras estudiar los presupuestos municipales y sus anexos, no han encontrado referencia alguna a la posibilidad de pasar de categoría C2 a C1. Por otro, estima que al Consistorio “le resulta más cómodo” abonar horas extra que incrementar el personal, dado que suponen una cuantía menor que la establecida para las guardias.

Por último, en relación a las “nóminas altísimas” mencionadas por el gobierno local, la parte social afirma que se trata de información “manipulada” y sacada de contexto, señalando que en uno de los casos se trataba del abono de estas horas extraordinarias “con dos años de retraso” y otro en el se abonaron de golpe diez meses más la paga extraordinaria. Así, el colectivo insiste en que lo que demandan es tener un salario digno que no dependa de dichos servicios a mayores, subrayando que su petición principal al ejecutivo ferrolano es que incorpore más personal al parque municipal.