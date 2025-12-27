Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La parte social acusa al Concello de mentir y restar importancia al conflicto con el cuerpo de bomberos

El colectivo insiste en que su principal demanda es un incremento en el número de efectivos del parque municipal

Redacción
27/12/2025 20:59
Profesionales ferrolanos tras una concentración celebrada el pasado julio
Profesionales ferrolanos tras una concentración celebrada el pasado julio
AEC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El colectivo de bomberos de Ferrol volvió a cargar hoy sábado contra el gobierno local por su respuesta ante el anuncio de que se dejarían de prestar servicios extraordinarios y fuera de horario, acusándolo de mentir y de “quitar importancia” a esta problemática.

Así, la parte social ha querido responder punto por punto las observaciones del Concello, comenzando por el proceso de elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). A este respecto, insiste en que, tan pronto como se presentó el documento, “pedimos una reunión urgente con el alcalde” en la cual “le expusimos que no se contempla para nada la ampliación del cuerpo, así como que las valoraciones aportadas por la comisión redactora (...) no se ajustaban a la realidad en temas como el esfuerzo, el ambiente, la peligrosidad, la penosidad, etcétera”. En este sentido, el colectivo comunicó al regidor que iban a presentar alegaciones, a lo cual, afirman, este les solicitó “un voto de confianza y que iba a resolver nuestras peticiones”, pero que a día de hoy aún no han recibido respuesta.

Respecto al incremento de la plantilla, la representación sindical incide en que se mantiene el mismo desde 2023 –avanzando que no se modificará el próximo ejercicio– y que se compone de un jefe, un sargento en turno de mañana, diez cabos, dos conductores y 40 bomberos. A modo de ejemplo, señalan que el servicio hoy sábado se prestó con cuatro efectivos hasta las 16.00 horas, cuando se incorporó un quinto, frente a los siete que establece como mínimo el propio Concello o los ocho que recomienda un informe de riesgos laborales.

En cuanto al tema de los salarios y las horas extra, por un lado, la parte social asevera que, tras estudiar los presupuestos municipales y sus anexos, no han encontrado referencia alguna a la posibilidad de pasar de categoría C2 a C1. Por otro, estima que al Consistorio “le resulta más cómodo” abonar horas extra que incrementar el personal, dado que suponen una cuantía menor que la establecida para las guardias.

Por último, en relación a las “nóminas altísimas” mencionadas por el gobierno local, la parte social afirma que se trata de información “manipulada” y sacada de contexto, señalando que en uno de los casos se trataba del abono de estas horas extraordinarias “con dos años de retraso” y otro en el se abonaron de golpe diez meses más la paga extraordinaria. Así, el colectivo insiste en que lo que demandan es tener un salario digno que no dependa de dichos servicios a mayores, subrayando que su petición principal al ejecutivo ferrolano es que incorpore más personal al parque municipal.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Rueda de prensa de O Parrulo Hablan Dennis Berthod y Gerard Casas

Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: “Ellos tenían una marcha más”
Iago Couce
La rehabilitación de viviendas ha impulsado el sector en algunos barrios durante los últimos años

El sector inmobiliario en Ferrol despide 2025 con una evolución positiva
J Guzmán
Diogo anotó los cuatro goles de O Parrulo

El 'repóker' de Diogo no salva a O Parrulo Ferrol en Noia (8-5)
Iago Couce
arqueódromo del Torrente taller infantil de Nadal

Vacaciones escolares en el arqueódromo ferrolano
Redacción