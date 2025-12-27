El Belén de la Cofradía de La Merced que ganó el certamen el año pasado AEC

La Capilla de la Orden Tercera acoge esta mañana, a las 12.00 horas, la entrega de los premios del IV Concurso de Belenes Alfredo Martín, que ha vuelto a superar las cifras de participación del año pasado.

Explican desde la organización que “la tarea del jurado ha sido compleja pero muy satisfactoria ya que, año tras año, el nivel artístico, la originalidad y las ganas de acercarse al belenismo van creciendo, alcanzando este año el medio centenar de pesebres y de otras muestras singulares de belenismo”.

Inspiración

La organización del certamen sostiene que las numerosas propuestas de este año se han inspirado en variadas temáticas, “unos de tendencia oriental y otros puramente ferrolanos enmarcados bajo las galerías de la calle Magdalena, otros que recuerdan la dureza de ser inmigrante, o aquellos que destacan la pericia miniaturista de quien es capaz de crear un nacimiento dentro de una pequeña bombilla”, subrayan.

En cuanto a los premios que se entregarán esta mañana (3 por categoría) están patrocinados por la Autoridad Portuaria y son obra de la firma Romalde. En el acto habrá representación del Concello con el alcalde y el edil de Cultura, de la Xunta por medio de la delegada territorial; de la AVV Ferrol Vello, por sus vínculos con el propio Alfredo Martín y del Puerto.