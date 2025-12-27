Concurso de tortilla
El XI Concurso Ártabro de Tortilha anima a presumir de receta o a ser jurado en horario de sesión vermú
La participación es libre y gratuita, mientras que para probar y valorar todas las propuestas habrá que pagar 4 euros
Este mismo domingo 28, de 13.00 a 13.15 horas, cualquier persona interesada podrá participar libre y gratuitamente en el XI Concurso Ártabro de Tortilha de Patacas en el centro social Artábria.
Para presentar candidatura simplemente habrá que llevar una tortilla de entre 25 y 30 cm de diámetro que llevará obligatoriamente huevos y patatas.Los que deseen integrarse en el jurado deberán pagar 4 euros, que permitirán probar todas las propuestas, candidatas a un total de cuatro galardones.