El sector inmobiliario en Ferrol despide 2025 con una evolución positiva

La rehabilitación de viviendas ha impulsado el sector en algunos barrios durante los últimos años Jorge Meis

El sector inmobiliario en la ciudad naval vivió en 2025 uno de sus mejores años de la serie histórica. Influenciada, al menos en parte, por factores como el ciclo de alta carga de trabajo en los astilleros, los dos ejercicios consecutivos con incrementos poblacionales o la evolución positiva en la creación de empresas desde 2023, esta área económica no ha cesado de crecer durante los últimos doce meses, lo que se traduce en una tendencia saludable desde el punto de vista inversor, pero que también ha hecho sonar las alarmas en el tejido social de la ciudad por los riesgos de tensionamiento del mercado y gentrificación de los diferentes barrios.

A nivel económico, los dos portales de referencia –Fotocasa e Idealista– constatan un incremento medio del 23,1% en el precio del metro cuadrado en el término municipal, pasando de los 1.060,5 euros de enero a 1.306 a inicios de diciembre. Por separado, el primero de estos dominios web muestra una evolución más pronunciada, pasando de 1.156 euros por unidad de suelo a 1.430 (+23,7%), mientras que la segunda nuestra una tendencia idéntica, pero con un incremento relajado, situándose en el 22,4% –de 965 a 1.182–.

En este sentido, cabe recordar que Fotocasa se caracteriza por contar con una línea temporal más “escarpada”, con numerosos picos y valles dependiendo de la demanda registrada en el sector, mientras que Idealista muestra una progresión más lenta pero estable. Así, en el primer índice de precios se aprecian importantes caídas en mayo (1.049 euros) y octubre (1.103), así como notables ascensos en junio (1.346), agosto (1.442) y noviembre (1.452). Por el contrario, la única bajada en el coste por metro cuadrado registrada en el segundo se dio en junio respecto al mes anterior, donde se constató un descenso de un euro –de 1.049 a 1.048–.

Curiosamente, la evolución intermensual no fue tan positiva respecto al pasado noviembre, con una caída del 0,4% en la media de los portales de referencia –de 1.311,5 a 1.306 euros por metro cuadrado– y del 1,5% en el caso de Fotocasa –de 1.452 a 1.430–, mientras que en Idealista sí se registró un incremento, aunque solo del 0,9% –de 1.171 a 1.182 euros–.

Comparativa interanual

La subida de precios dentro del sector inmobiliario durante el presente 2025 resulta especialmente evidente cuando se compara con los ejercicios anteriores. Así, 2024 fue un año positivo para esta área económica, pero con un incremento medio más ligero que el actual, aumentando de media entre enero y diciembre un 6,07% –de 972 a 1.031 euros–, mientras que por portales fue del 10,3% en el caso de Idealista –de 876 a 967– y del 5,4% en Fotocasa –de 1.038 a 1.095–.

2023, por otro lado, si bien fue un año muy beneficioso a nivel de creación de empresas, no lo fue tanto para el mercado de la vivienda, cerrándose el ejercicio con un descenso del 0,43% respecto al inicio del mismo –pasando de 937 a 933–. Desgranado por webs de referencia, el saldo anual según Idealista fue un incremento del 5,1% –de 821 a 863 euros por unidad de suelo–, mientras que en Fotocasa fue un descenso del 4,7% –de 1.053 a 1.003 euros–.

De este modo, se puede concluir que, de media, el precio por metro cuadrado creció un 26,6% respecto al año pasado y un 39,3% en el último trienio –es decir, 275 y 369 euros más por metros cuadrado, respectivamente–.

Distritos

En cuanto al precio del suelo por barrios, como se recordará desde hace años existe una gran disparidad entre ambos portales de referencia, de forma que Fotocasa sigue contando con una amplia relación de distritos, mientras que Idealista ha ido reduciendo la información de su índice de forma paulatina. Así, a día de hoy este último únicamente muestra la relación de coste por unidad de suelo en cuatro áreas: el conjunto A Malata-Catabois-Ciudad Jardín, que se sitúa en los 1.075 euros por metro cuadrado; Canido, a 1.266; el centro, por 1.518; y Ultramar, que alcanza los 1.152.

En el caso de Fotocasa, el área de Ferrol más costosa es San Xoán, con un coste de 1.732 euros, superando por primera vez a A Magdalena, que se sitúa en segunda posición por 1.621. Le siguen el entorno de la plaza de España, por 1.565, Ultramar (1.459) y Ferrol Vello (1.450). Resulta destacable la situación de Fajardo, Esteiro y la zona rural, dado que en todas ellas se muestra el mismo precio, 1.399 euros, lo que parece indicar que se trata de una cuantía estándar para aquellos meses en los que no se cuenta con datos concretos. Asimismo, en el extremo opuesto, es decir, las áreas más económicas, se sitúan Caranza (1.091 euros), A Malata-Catabois-Ciudad Jardín (1.111) y Porta Nova (1.145).

Otros datos de interés

Un aspecto destacable de los portales de referencia –incluido un tercero, Trovimap, que no se incorpora a la media al no ofrecer datos de todo el ejercicio– es que, al margen de la relación de precios por barrio, ofrecen información de interés sobre el mercado inmobiliario ferrolano. En este sentido, Fotocasa muestra, por ejemplo, que el coste por unidad de suelo es más barato en viviendas de cuatro o más habitaciones (1.277 euros) que de tres (1.340) y dos (1.788) e incluso estudios (2.102) y que el aparcamiento privado es el equipamiento más demandado y que, por tanto, más encarece los inmuebles –1.649 euros frente a los 1.635 del ascensor o los 1.301 de la terraza–.

Trovimap, por su parte, detalla que Ferrol se sitúa en la posición 39 de los 94 municipios más caros de Galicia, con una media de precios un 26,1% por debajo de la media provincial.

Comarcas

En lo referente al resto de la comarca, realizar un balance del año resulta complicado al no mostrarse los datos completos del ejercicio –muchos municipios no aparecen en los portales de referencia y, en el caso de Idealista, los que sí aparecen solo vienen detallados hasta octubre–.

No obstante, en base a las cifras de Fotocasa, que son las más completas, el concello de Narón experimentó una evolución muy similar a la ferrolana, con un incremento del precio del suelo del 19,3% desde enero –pasando de 1.209 euros a 1.443, una cuantía 13 euros superior a la de la ciudad naval–. Asimismo, el coste por metro cuadrado registró en 2025 un incremento del 36,7% respecto a la media de 2024 (1.055 euros) y del 44,1% frente a la de 2023 (1.001).

Fene, tercer municipio en número de habitantes del área de Ferrolterra, vivió un ejercicio muy interesante desde el punto de vista inmobiliario, dado que empezó y termina el año con precios muy similares –1.161 en enero frente a los 1.165 de diciembre, es decir, tan solo un 0,3% más–, pero con enormes variaciones entre medias. A este respecto, los mayores picos fueron los ya mencionados de enero y diciembre más el de septiembre (1.108), frente a los valles de febrero (899), julio (609) y agosto (665) –lo que muestra que entre este último y septiembre prácticamente se duplicó el coste de la unidad de suelo–.

El cuarto ayuntamiento en población, As Pontes –en este caso en la comarca del Eume–, experimentó una situación muy irregular, dado que si se compara el precio por unidad de suelo entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025 la variación es de tan solo ocho euros –de 992 a 1.000 euros–, pero al haber experimentado un enorme incremento en enero respecto al mes anterior –1.197, un 20,6% más–, el saldo anual resulta negativo, despidiendo el ciclo con un desplome del 16,4%. De igual modo, se registraron caídas durante los meses de marzo y octubre –ambos 703 euros– y picos en abril (1.013) y septiembre (1.023).