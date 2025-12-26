Publicada la relación de ayudas a entidades pesqueras para proyectos de desarrollo local

Visita de la conselleira do Mar a la Cofradía de Ferrol el pasado mes de agosto D. Alexandre

El Diario Oficial de Galicia, en su edición de hoy viernes, recoge la resolución de la Consellería do Mar por la que se da publicidad a la convocatoria de ayudas para cofradías y otras entidades ligadas a esta actividad de cara a impulsar proyectos enmarcados en las Estrategias de Desarrollo Local Participativo financiadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura.

Así, el pósito de Ferrol recibirá un total de 107.004 euros para tres iniciativas: la propuesta “Coñece os recursos da ría”, la ampliación de equipamiento de la pescadería y la digitalización de la lonja; Barallobre 211.435 para dos proyectos de difusión de su actividad y sus productos y otro de mejoras en la comercialización; 136.393 para actividades de dinamización y venta de la Cofradía de Ares; y 44.989, 17.635 y 19.178 para acciones formativas y de promoción de productos de los pósitos de Cedeira, Pontedeume y Mugardos, respectivamente. Por último, se han movilizado 129.620 euros para la realización de actividades por parte de los Concellos de Narón, Cabanas, Ortigueira y Pontedeume.