Publicada la relación de ayudas a entidades pesqueras para proyectos de desarrollo local
Los pósitos de Ferrol, Barallobre, Ares, Cedeira, Cabanas y Pontedeume, entre los beneficiados
El Diario Oficial de Galicia, en su edición de hoy viernes, recoge la resolución de la Consellería do Mar por la que se da publicidad a la convocatoria de ayudas para cofradías y otras entidades ligadas a esta actividad de cara a impulsar proyectos enmarcados en las Estrategias de Desarrollo Local Participativo financiadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura.
Así, el pósito de Ferrol recibirá un total de 107.004 euros para tres iniciativas: la propuesta “Coñece os recursos da ría”, la ampliación de equipamiento de la pescadería y la digitalización de la lonja; Barallobre 211.435 para dos proyectos de difusión de su actividad y sus productos y otro de mejoras en la comercialización; 136.393 para actividades de dinamización y venta de la Cofradía de Ares; y 44.989, 17.635 y 19.178 para acciones formativas y de promoción de productos de los pósitos de Cedeira, Pontedeume y Mugardos, respectivamente. Por último, se han movilizado 129.620 euros para la realización de actividades por parte de los Concellos de Narón, Cabanas, Ortigueira y Pontedeume.