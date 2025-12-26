Maryi Malca presenta “Todas las playas de mi vida” este sábado en la Tasca da Vella
La cita, abierta al público, comienza a las 19.00 horas
La Tasca da Vella, ubicada en la emblemática plaza del barrio portuario de Ferrol con la que comparte apellido, alberga en la tarde de este sábado, a las 19.00 horas, una nueva presentación del libro “Todas las playas de mi vida” (Loto Azul Editorial, 2025), la obra de Maryi Malca “para ser leída en voz alta y acompañada por la música”.
De origen peruano pero ferrolana de adopción, dio a conocer su primer trabajo el pasado mes de abril en Canido y después repitió en A Coruña, queriendo ahora terminar el año junto a Nelu Vermouth con esta cita en la que habrá recital, melodía e incluso brindis.
Malca anima a acudir a esta entrega de “Relatos na Tasca” con el compromiso de que sirva también su libro, donde ha expresado sus propias emociones y experiencias, para hacer balance vital en colectivo.