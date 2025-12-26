Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Maryi Malca presenta “Todas las playas de mi vida” este sábado en la Tasca da Vella

La cita, abierta al público, comienza a las 19.00 horas 

Redacción
26/12/2025 22:17
Maryi Malca en la presentación de Canido
Jorge Meis
La Tasca da Vella, ubicada en la emblemática plaza del barrio portuario de Ferrol con la que comparte apellido, alberga en la tarde de este sábado, a las 19.00 horas, una nueva presentación del libro “Todas las playas de mi vida” (Loto Azul Editorial, 2025), la obra de Maryi Malca “para ser leída en voz alta y acompañada por la música”. 

De origen peruano pero ferrolana de adopción, dio a conocer su primer trabajo el pasado mes de abril en Canido y después repitió en A Coruña, queriendo ahora terminar el año junto a Nelu Vermouth con esta cita en la que habrá recital, melodía e incluso brindis. 

Maryi Malca, escritora novel ferrolana: “Siempre nos han dicho que expresar emociones era un síntoma de debilidad cuando es todo lo contrario”

Más información

Malca anima a acudir a esta entrega de “Relatos na Tasca” con el compromiso de que sirva también su libro, donde ha expresado sus propias emociones y experiencias, para hacer balance vital en colectivo. 

