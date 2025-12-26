Maryi Malca presenta “Todas las playas de mi vida” este sábado en la Tasca da Vella

Maryi Malca en la presentación de Canido Jorge Meis

La Tasca da Vella, ubicada en la emblemática plaza del barrio portuario de Ferrol con la que comparte apellido, alberga en la tarde de este sábado, a las 19.00 horas, una nueva presentación del libro “Todas las playas de mi vida” (Loto Azul Editorial, 2025), la obra de Maryi Malca “para ser leída en voz alta y acompañada por la música”.

De origen peruano pero ferrolana de adopción, dio a conocer su primer trabajo el pasado mes de abril en Canido y después repitió en A Coruña, queriendo ahora terminar el año junto a Nelu Vermouth con esta cita en la que habrá recital, melodía e incluso brindis.

Malca anima a acudir a esta entrega de “Relatos na Tasca” con el compromiso de que sirva también su libro, donde ha expresado sus propias emociones y experiencias, para hacer balance vital en colectivo.