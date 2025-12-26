Las 1.300 razones para colaborar con el Banco de Alimentos de Ferrol

Varios voluntarios trabajando este viernes en el Banco de Alimentos de A Gándara Daniel Alexandre

Manuel González coordina la delegación ferrolana del Banco de Alimentos. Llegó a la institución social en su apertura, hace ya once años. “Raro es el día que no vengo por aquí, tengo que estar enfermo o ocurrirme algo para no acercarme, la verdad”, asegura este septuagenario entusiasta de su labor y todo lo que significa el centro de distribución de alimentos situado en el polígono de A Gándara.

“Siempre digo lo mismo con cualquier persona que ensalza nuestra labor al frente de este servicio, yo no aporto nada a la institución en comparación con lo que me aporta a mí. Me llena ofrecer mi tiempo, mi dedicación, me siento un privilegiado por poder hacer lo que hago, estar activo en mi jubilación y ayudar a tanta gente como se ayuda cada día, unas 1.300 personas que reciben alimentos que llegan al banco y se reparten a través de las oenegés”, apunta González, que lleva desde octubre de 2014 encargándose de la gestión de esta gran distribuidora de comida entre entidades desfavorecidas.

Manuel González, es el coordinador del Banco de Alimentos Daniel Alexandre

Casi una veintena de colectivos que, a su vez, entregan esos productos entre las personas que los necesitan de la zona de Ferrol y el resto de la comarca, alcanzado la cifra citada.

Este viernes, los voluntarios se encargaban de seleccionar lotes de alimentos perecederos, procedentes de la recogida que realiza el personal del centro en los supermercados de la zona.

Se trata de una labor diaria, al tratarse de mercancía que debe ser entregada en un corto plazo “Estamos organizados con las entidades beneficiarias y cada una de ellas sabe qué día de la semana tiene que venir a buscar los alimentos”, explica el coordinador. En el caso concreto de los viernes, el material perecedero procedía en su mayoría de los supermercados Mercadona de la zona y también algo de Supercor y de Eroski de A Gándara. “Todos los días de la semana vamos a recoger comida a los súper, sobre unos 300 kilos diarios de productos perecederos”, explica Manuel González.

La institución abrió sus puertas en octubre de 2014 y en noviembre de ese año hizo la primera gran recogida con gran participación de la gente Daniel Alexandre

Asimismo, la última jornada laborable de la semana se llevan productos alimentarios las Exclavas y el Patronato Concepción Arenal. “Como ha venido mucho material (por ayer), seguramente por que se hace mayor acopio por las fiestas navideñas, llamaremos a otra entidad para que venga también a por producto no perecedero”, precisó el coordinador.

Frutas, verduras, carne, pescado, huevos, mariscos, platos preparados... La variedad de producto fresco recibida a diario es muy destacada y variada. Asimismo, es labor del coordinador del espacio el hacer una selección de productos y guardar cuando hay mayor volumen de unos que de otros. “Si hoy recibimos muchos huevos entre el producto fresco, por ejemplo, separamos una cantidad para otras jornadas que recibamos menos y vamos compensando”.

González contaba hasta hace poco con la ayuda de un voluntario, Juan Galego, que se ocupó durante años de las tareas administrativas y contables propias del centro de distribución. “Aquí se lleva una contabilidad como en cualquier empresa”, explica. Ahora es otro voluntario, que se acaba de jubilar, Eduardo Llano, quien se encarga de ayudar en esas labores. “Todo lo que entra queda registrado, y también todo lo que sale, y así tenemos muy claro en cada momento con qué material contamos y eso nos permite preparar los lotes que percibe cada una de las entidades a las que servimos comida”. Así, añade que se introducen los alimentos que se quieren repartir y en función de las existencias, y se hace una estimación para que dure todo el año.

El propio sistema realiza los repartos, resultando siempre de unos 5 kilos por persona, de modo que la distribución sea idéntica entre todos los colectivos. También se puede entrar en la página general del Banco de Alimentos de A Coruña donde constan todas las entradas y salidas, así como el material que todavía está en las estanterías.

La distribución de alimentos es diferente si se trata de productos no perecederos, con envíos cada 15 días, y los productos frescos, con entrega a diario. En cuanto a los primeros, el Banco de Alimentos va haciendo lotes de comida según las necesidades de cada asociación y el número de beneficiarios. Las entidades son las que recogen los alimentos.

Precisamente, para uno de estos colectivos a los que se sirven víveres del banco, las monjas de Las Exclavas del Santísimo, se acercó ayer Manuel García, una persona que lleva años colaborando con ellas y que suele venir a por el producto semanalmente, “una comida que es para ellas pero que siempre acaban compartiendo con los más necesitados”, indicó.

Absolutamente todo el material no perecedero de las instalaciones procede de las campañas de recogida, fundamentales para el sostenimiento de la institución social, ya que durante todo el año van distribuyendo ese material entre las organizaciones. La del pasado mes de noviembre, la más importante del año y en la que se implican todos los supermercados, ha sido algo peor que la de 2024. “Recogimos un 3% menos, supongo que la subida de precios en alimentación tiene que ver”, matizó Manuel.

En la actualidad, la organización social tiene en sus estanterías 55.356 kilos de productos no perecederos. Se trata de un volumen de alimentos normal para estas fechas del año, como afirma el coordinador. “Podría ser algo más, pero estamos dentro de la media”, sostiene.

Cabe señalar que el Banco de Alimentos precisa siempre de manos colaboradoras, ya que quienes se encargan del trabajo diario en el espacio son voluntarios, “todos los que estamos aquí lo somos”, apunta Manuel González, quien añade que en ocasiones también llegan a la institución personas que, por designación de un juez, deben realizar trabajos en beneficio de la sociedad. “Algunos llegan, cumplen su función, y se van, pero otros vuelven a colaborar con nosotros porque una vez aquí uno se siente parte de algo muy grande, como es ayudar a los demás”, asevera el coordinador del Banco de Alimentos.

Para convertirse en ONG beneficiaria, las propias entidades deben hacer una petición formal que se traslada a la sede central en A Coruña, desde donde se determinará su idoneidad. En la actualidad son unas 16.