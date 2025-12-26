Guillermo Llorca, historiador: “É a primeira vez que se fai esta recompilación da maioría de pintores ferroláns e de fóra”

Guillermo Llorca en el Centro Torrente Ballester, que será escenario de la primera exposición promovida por Amigos do Museo Cidade de Ferrol Daniel Alexandre

La exposición que dará el relevo a la que actualmente alberga “Nada é fráxil...”, la antología de Ricardo Segura Torrella comisariada por Suso Basterrechea, será “Ferrol no pasado, lembranzas da vida cotiá”. En este caso, el mismo puesto lo ocupan los historiadores locales Esperanza Piñeiro de San Miguel y Guillermo Llorca Freire, que, como el resto de los implicados en la Asociación Amigos do Museo Cidade de Ferrol, desempeñan un trabajo totalmente altruista que previsiblemente podrá disfrutar el público a mediados de febrero.

El proceso previo a la inauguración de una muestra de estas características requiere tantos pormenores que la asociación todavía no concreta una fecha de apertura: “hai cousas que non poden figurar no catálogo ata que non estean expostas”, ejemplifica Guillermo Llorca, que se ocupa de relatar algunos de los principales grupos temáticos en los que se divide todo el material recopilado, que por supuesto irá acompañado de los recursos pertinentes para su contextualización.

En cualquier caso, el comisario advierte de que la selección está compuesta de “pezas moi variadas, moi singulares e que nunca se expuxeron ao público”.

Por una parte, Llorca especifica que la muestra albergará “unha representación dos barrios históricos da cidade, da periferia urbana e da zona rural, a través da visión de pintores e fotógrafos”.

Concretando en este primer pilar que sustenta la exposición, el comisario destaca que “é a primeira vez que se fai esta recompilación da obra da maioria dos pintores ferroláns, incluso dos de fóra, que, dalgunha forma, se teñen achegado a mostrar algún aspecto das rúas da cidade”. Entre las firmas que podrá ver el público se encontrarán, por ejemplo, con cuadros en los que el propio Segura Torrella representa las galerías típicas de las viviendas del barrio de A Magdalena o con una calle de A Graña con el estilo de Máximo Ramos.

Por otro lado, los visitantes podrán rememorar y conocer numerosos aspectos del denominado “enxoval do fogar”, que incluirá objetos del día a día como las viejas planchas de hierro o candiles. Asimismo, otros elementos tendrán el denominador común de la alimentación: “tixolas, cocinilllas de petróleo, antigos coadores, unha peza para facer a manteiga...”.

Algunos objetos del ámbito editorial también tendrán un espacio próximo reservado como “dous dos primeiros libros de gastronomía que se editaron en Galicia, que curiosamente foran en Ferrol”, recuerda Guillermo Llorca, dando cuenta también de otro ejemplar de recetas, firmado por Picadillo, “moi tradicional na gastronomía galega, que fala, por exemplo, dun prato que antes se facía en Ferrol, que eran mazás fritidas á ferrolá”.

En los ejemplos de oficios tradicionales aportados por Llorca destacan los que se asociaban a las mujeres: “amas de cría, empregadas do fogar, lavandeiras, costureiras, augadoras, leiteiras...”. Además, “tamén vai haber unha representación de establecementos de alimentación antigos”, como el mercado municipal o el que había en la Praza Vella, El Rápido o Amador.

“A nosa intención, como asociación amiga do museo, é, contando desde o primeiro momento co propio Concello, estimular a creación dese museo que moitos cidadáns levamos moitos anos agardando”.