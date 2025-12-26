El gobierno local suspende de forma temporal la ordenanza de ruidos por los festejos navideños

La ordenanza ya contempla su suspensión extraordinaria en fechas señaladas Jorge Meis

El gobierno local de Ferrol publicó esta semana en el tablón de anuncios de la web municipal dos decretos para la suspensión temporal y geográfica de la nueva ordenanza de ruidos, con motivo de los festejos navideños.

En concreto, la normativa se pausará el próximo día 31 –como ya se hizo el 24– entre los números 95 y 99 de la calle Magdalena y entre el 18 y el 24 de Galiano, en el primero de los casos de 17.00 a 21.00 horas y en el segundo de 15.00 a 19.00. Las medidas, solicitadas por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol, tienen como objetivo facilitar la celebración de conciertos en la calle, destacando el edicto “a especial proxección oficial” de estas fiestas para “o interese xeral” de la ciudadanía.