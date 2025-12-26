Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El gobierno local suspende de forma temporal la ordenanza de ruidos por los festejos navideños

La medida, que ya se aplicó el pasado día 25, estará en funcionamiento el 31 de diciembre en dos segmentos de Galiano y Magdalena

Redacción
26/12/2025 21:40
La ordenanza ya contempla su suspensión extraordinaria en fechas señaladas
La ordenanza ya contempla su suspensión extraordinaria en fechas señaladas
Jorge Meis
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El gobierno local de Ferrol publicó esta semana en el tablón de anuncios de la web municipal dos decretos para la suspensión temporal y geográfica de la nueva ordenanza de ruidos, con motivo de los festejos navideños.

En concreto, la normativa se pausará el próximo día 31 –como ya se hizo el 24– entre los números 95 y 99 de la calle Magdalena y entre el 18 y el 24 de Galiano, en el primero de los casos de 17.00 a 21.00 horas y en el segundo de 15.00 a 19.00. Las medidas, solicitadas por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol, tienen como objetivo facilitar la celebración de conciertos en la calle, destacando el edicto “a especial proxección oficial” de estas fiestas para “o interese xeral” de la ciudadanía.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Torrente Ballester entrevista Llorca

Guillermo Llorca, historiador: “É a primeira vez que se fai esta recompilación da maioría de pintores ferroláns e de fóra”
Rita Tojeiro Ces
Algunas de las obras pictóricas que se expondrán son de González Collado

El 2026, un año para revivir el pasado y mirar al futuro museo
Rita Tojeiro Ces
Navarro, Graña y Tabeira, con su técnico Jorge Jiménez

El nadador Sergi Navarro, punta de lanza en el gran fin de fiesta autonómico
Miriam Tembrás
Los disfraces son bienvenidos en estas últimas citas del año

Fene y la Carreira Ares-Mugardos-Ares abren el calendario local de san silvestres
Redacción